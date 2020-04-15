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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı: Tarımda yasak, izin, tatil olmaz; çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulsun

15 Nisan 2020 14:01

Koronavirüs'le mücadele kapsamında 17 Nisan saat 00.00'dan itibaren 31 kentte ikinci kez 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin sokağa çıkma yasağı kapsamından çıkarılması için hükûmete seslendi.

Çiftçilerin tarlada çalışmalarını da engelleyen sokağa çıkma yasağı çiftçi örgütlerinin tepkisine yol açtı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, sadece hasatta çalışanların değil bütün çiftçi ve tarım işçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasını istedi.

"Tarımda yasak, izin, tatil olmaz"

Gıda üretiminin her koşulda devam etmesi gerektiğini belirten Bayraktar, “Cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere tarımda yasak, izin, tatil olmaz” dedi. Bayraktar, pazarlama sorununun çözülmesi için de ya belediyelerin ya da pazarcı esnafının semtlerde seyyar olarak satış yapmasını önerdi.

TZOB Başkanı Bayraktar, tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini, çiftçilerin bu dönemde, hasat, gübreleme, fide dikimi, çapalama, sulama, ilaçlama, tekleme işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

"Üretimde sıkıntı yaşanır"

Bütün bu işlerin zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, aksi halde tarımsal üretimde sıkıntı yaşanabileceğine işaret etti:

"Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda üretici fiyatlarında sert düşüşler yaşanabilir. Yükselen girdi maliyetleri ve giderek kabaran borçlar nedeniyle güçlükle üreten çiftçilerimiz üretici fiyatlarının düşmesi durumunda üretemez hale gelecektir.

"Bu ülkenin üreticilerimize ve üretime ihtiyacı var. Üreticilerimizin moralini yüksek tutmak zorundayız. Tarım ihmal edilirse bunun faturasını ülkemiz öder, tüketicilerimiz öder."

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