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Ekonomi

TÜRKİYE ZENGİNLİKTE SON SIRALARDA ANKARA (A.A)

15 Aralık 2010 16:19

-TÜRKİYE ZENGİNLİKTE SON SIRALARDA  ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre Avrupa'da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), Lüksemburg'da elde ediliyor. Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 2,71 katı kişi başına GSYH'ya sahip durumda. Türkiye, endeks listesinde 37 ülke içinde 32. sırasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Satın Alma Gücü Paritesini açıkladı. Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları temelindeki uluslararası karşılaştırmalara yönelik 2007 yılı kesin, 2008 ve 2009 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketim ve Fiyat Düzeyi Endeksleri yer alıyor. Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Norveç ile 4 Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan'ı kapsıyor. Endekslerde, AB'ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor. Bu çerçevede, hem kişi başına GSYH hem de Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi en yüksek ülke Lüksemburg. Lüksemburg'un kişi başına GSYH'de 271, gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim ise 152 puan oldu. Ayrıca, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Danimarka, İsveç gibi ülkeler de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı.  Kişi başına GSYH ve gerçek kişisel tüketime ait kişi başına hacim endeksi en düşük ülke Arnavutluk (sırasıyla 27, 31) olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı. Türkiye'nin 2009 yılı geçici sonuçlarına göre, kişi başına GSYH hacim endeksi 46, gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi de 49 olarak belirlendi. Buna göre, Türkiye AB ortalamasının yarısına yakın bir kişi başına GSYH düzeyine ulaşmış bulunuyor. Türkiye SGP'ye göre kişi başına GSYH'de 2008'e kıyasla 1 puan gerilerken, listede de 1 sıra gerileyerek 32. oldu. -EN PAHALI ÜLKE DANİMARKA- Ülkelerin uluslararası alanda fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlayan Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksinin 2009 geçici sonuçlarına göre, Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin fiyat düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler Danimarka (150), İrlanda (131), Lüksemburg (131), Finlandiya (125) ve Belçika (118) oldu. En düşük kaldığı ülkeler ise Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan olarak sıralandı. Türkiye'nin Gerçek Kişisel Tüketim grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi ise 58 oldu. Buna göre, Türkiye AB ortalamasının yüzde 42 daha ucuz fiyat düzeyine sahip bulunuyor. TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Kişi Başına Hacim Endeksleri, 2007, 2008, 2009 itibariyle (AB 27=100) alınarak şöyle hesaplandı:     /*      Ülkeler        2007     2008    2009        ----------    ------   ------  ------      Lüksemburg      275      280     271      Hollanda        132      134     131      İrlanda         147      133     127      Avusturya       123      124     124        Danimarka       123      123     121        İsveç           125      122     118        Almanya         116      116     116      Belçika         116      115     116      Finlandiya      117      118     113        İngiltere       116      115     112        Fransa          108      107     108        İtalya          104      104     104      İspanya         105      103     103        Kıbrıs Rum Kesimi93       97      99        Yunanistan       91       93      93        Slovenya         88       91      88        Çek Cumhuriyeti  80       81      82      Portekiz         78       78      80      Malta            77       77      79      Slovakya         68       72      73      Macaristan       62       64      65      Estonya          69       68      64      Polonya          54       56      61      Litvanya         59       61      55      Letonya          56       56      52      Romanya          42       47      46      Bulgaristan      40       44      44      -------------------------------------      Norveç          179      189     178      İsviçre         140      143     145      İzlanda         121      122     118       ------------------------------------      Hırvatistan      60       64      65        Türkiye          45       47      46        Makedonya        31       34      36      ------------------------------------      Karadağ          40       43      41        Sırbistan        33       37      37        Bosna-Hersek     29       30      31        Arnavutluk       23       26      27 */

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