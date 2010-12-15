-TÜRKİYE ZENGİNLİKTE SON SIRALARDA ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Satınalma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre Avrupa'da, 37 ülke arasında en yüksek kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), Lüksemburg'da elde ediliyor. Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının 2,71 katı kişi başına GSYH'ya sahip durumda. Türkiye, endeks listesinde 37 ülke içinde 32. sırasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Satın Alma Gücü Paritesini açıkladı. Avrupa İstatistik Kurumu (EUROSTAT) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) işbirliğiyle yürütülen Satınalma Gücü Paritesi çalışmaları temelindeki uluslararası karşılaştırmalara yönelik 2007 yılı kesin, 2008 ve 2009 yılı geçici sonuçlarına göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kişi Başına Gerçek Kişisel Tüketim ve Fiyat Düzeyi Endeksleri yer alıyor. Karşılaştırmalar, 27 AB ülkesi, aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri İsviçre, İzlanda ve Norveç ile 4 Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan'ı kapsıyor. Endekslerde, AB'ye üye 27 ülkenin ortalaması 100 kabul ediliyor. Bu çerçevede, hem kişi başına GSYH hem de Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi en yüksek ülke Lüksemburg. Lüksemburg'un kişi başına GSYH'de 271, gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim ise 152 puan oldu. Ayrıca, Hollanda, İrlanda, Avusturya, Danimarka, İsveç gibi ülkeler de kişi başına hacim endeksi en yüksek ülkeler arasında yer aldı. Kişi başına GSYH ve gerçek kişisel tüketime ait kişi başına hacim endeksi en düşük ülke Arnavutluk (sırasıyla 27, 31) olarak belirlendi. Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya da kişi başına hacim endeksi düşük ülkeler arasında öne çıktı. Türkiye'nin 2009 yılı geçici sonuçlarına göre, kişi başına GSYH hacim endeksi 46, gerçek kişisel tüketime ilişkin kişi başına hacim endeksi de 49 olarak belirlendi. Buna göre, Türkiye AB ortalamasının yarısına yakın bir kişi başına GSYH düzeyine ulaşmış bulunuyor. Türkiye SGP'ye göre kişi başına GSYH'de 2008'e kıyasla 1 puan gerilerken, listede de 1 sıra gerileyerek 32. oldu. -EN PAHALI ÜLKE DANİMARKA- Ülkelerin uluslararası alanda fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlayan Karşılaştırmalı Fiyat Düzeyi Endeksinin 2009 geçici sonuçlarına göre, Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin fiyat düzeyinin en yüksek olduğu ülkeler Danimarka (150), İrlanda (131), Lüksemburg (131), Finlandiya (125) ve Belçika (118) oldu. En düşük kaldığı ülkeler ise Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Sırbistan olarak sıralandı. Türkiye'nin Gerçek Kişisel Tüketim grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi ise 58 oldu. Buna göre, Türkiye AB ortalamasının yüzde 42 daha ucuz fiyat düzeyine sahip bulunuyor. TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Kişi Başına Hacim Endeksleri, 2007, 2008, 2009 itibariyle (AB 27=100) alınarak şöyle hesaplandı: /* Ülkeler 2007 2008 2009 ---------- ------ ------ ------ Lüksemburg 275 280 271 Hollanda 132 134 131 İrlanda 147 133 127 Avusturya 123 124 124 Danimarka 123 123 121 İsveç 125 122 118 Almanya 116 116 116 Belçika 116 115 116 Finlandiya 117 118 113 İngiltere 116 115 112 Fransa 108 107 108 İtalya 104 104 104 İspanya 105 103 103 Kıbrıs Rum Kesimi93 97 99 Yunanistan 91 93 93 Slovenya 88 91 88 Çek Cumhuriyeti 80 81 82 Portekiz 78 78 80 Malta 77 77 79 Slovakya 68 72 73 Macaristan 62 64 65 Estonya 69 68 64 Polonya 54 56 61 Litvanya 59 61 55 Letonya 56 56 52 Romanya 42 47 46 Bulgaristan 40 44 44 ------------------------------------- Norveç 179 189 178 İsviçre 140 143 145 İzlanda 121 122 118 ------------------------------------ Hırvatistan 60 64 65 Türkiye 45 47 46 Makedonya 31 34 36 ------------------------------------ Karadağ 40 43 41 Sırbistan 33 37 37 Bosna-Hersek 29 30 31 Arnavutluk 23 26 27 */