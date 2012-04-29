‘Türkiye zaten zengin niye yardım ediyoruz?’

İngiltere’de Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’ye yapılan yardımlar tartışma konusu oldu. Muhalifler “Türkiye gibi görece zengin ülkelere yardım yapılmasın” diyor.

İngiltere parlamentosunda, Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’ye gönderilen yardımlara karşı isyan çıktı. Meclisin “Uluslararası Gelişim Komitesi”, yardımların Türkiye ve Sırbistan gibi “görece zengin” ülkelere gitmesinin “yardım anlayışının değerini düşürebileceği” konusunda uyarıda bulundu. Komite’nin hazırladığı raporda, 2007-2013 yılları arasında AB’nin üyelik için sırada bekleyen ülkelere ayırdığı bütçenin 11.5 milyar euro olduğu, bu sene sadece Türkiye’ye 860.2 milyon euro yardımda bulunulduğu kaydedildi. Özellikle Türkiye ve Sırbistan’ın yardım konusunda ilk beşte yer alması eleştirildi. Komite Başkanı Malcolm Bruce, “İngiliz vergi mükellefleri, yardımlarının milyonlarca insanın günde bir Sterlin’den daha az parayla yaşadığı ülkeler gibi fark yaratacak yerlere gitmesini istiyor” dedi.



Hükümet savundu



Komitede yer alan milletvekilleri, “AB yardımlarının gelecekte fakir ülkelere yönlendirilmesi ve paranın en çok ihtiyacı olanlara gittiğinden, gerçekten bir fark yarattığından emin olunmasını” istediler. Uluslararası Gelişim Bakanı Andrew Mitchell ise Türkiye’ye yardımı savunarak, “Türkiye’nin AB’ye üyeliğini desteklemek, İngiliz hükümetlerinin politikasıdır ve ulusal çıkarlara hizmet etmektedir” dedi. İngiltere, AB yardım fonuna 1.23 milyar sterlin veriyor. AB yardımları ise ülkelerin yüzölçümü ve nüfusu dikkate alınarak hesaplanıyor. AB fonundan yapılan yardımlarda kişi başına en az Türkiye’de pay düşüyor.