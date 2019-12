Türkiye yüzünü her yöne döndü!

AB'den gelen "Türkiye yüzünü Doğu'ya döndü" eleştirilerine bir yanıt da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, "Türkiye hem doğuya hem batıya hem kuzeye hem güneye her tarafa gitmektedir" dedi.



Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) binasının açılış töreninde "Yeni Dönemde Türk Dış Politikası" başlıklı ders veren Gül, "Burada bir kez daha altını çizmek istediğim şey şu, bazılarının, özellikle son dönemlerde 'Türkiye nereye gidiyor', 'Türkiye doğuya mı gidiyor', 'Türkiye hangi istikametlere gidiyor', sanki Türkiye şaşırmış, denizin ortasında dalgalara göre sürüklenen bir ülke gibi algılamalarıdır. Hiç böyle değildir. Gayet açık söyleyeyim. Türkiye'nin ne yaptığı bellidir. Gayet dikkatli bir şekilde, ne yapılıyorsa Türkiye'de öyle yapılmaktadır. Türkiye, tabii ki hem doğuya hem batıya hem kuzeye hem güneye, her tarafa gitmektedir. Önemli olan nokta şudur, Türkiye'nin değerleri hangi istikamette gelişmektedir" dedi.



"Demokratik değerler, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, şeffaflık, hesap verebilirlik, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili konular, serbest piyasa ekonomisinin işlerliği, bütün bu konularda Türkiye'nin gittiği istikamete bakılırsa o zaman Türkiye'nin hangi yöne gittiği çok daha iyi tespit edilir" diyen Gül, "Onun dışında yazılan yazıların bazılarının iyi niyetli olarak olduğu kanaatindeyim. İyi niyet de şundan dolayı, Türkiye'nin bu değerini anlamayanları uyarma, bazı dostlarımızın dikkatini çekme açısından iyi niyetli yazılar... Bazılarında kıskançlık olduğu kanaatindeyim. Türkiye'nin bu konumunu ve davranışını... Bazılarının da bilgisizlikten yaptıkları kanaatindeyim. Yani çeşitli çok eksantrik bazen düşünceleri okuyorum bazı makalelerde, yazılarda. Bunların hiçbiri geçerli değildir. Türkiye ne yaptığını biliyor" ifadesini kullandı.



Gül, "Muhakkak ki noksanlar vardır, muhakkak ki yapılacak şeyler çok fazladır. Bu trenin hızı, sürati, yüksekliği tartışılabilir. Bu ayrı bir konudur. Ama istikametini tartışmak da tamamen bilgisizlikten kaynaklanmaktadır" diye konuştu.



TSK'nın gücü ve dış politika



Gül, "Eğer Türkiye'nin demokrasisi, ekonomisi, Silahlı Kuvvetleri güçlü olmazsa tabii ki dış politika açılımlarını yapmak, dışarıda başarılı olmak da mümkün değildir" dedi.



"Hiç şüphesiz ki her zaman gurur duyduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin gücüne daima güç katmaktadır. Türkiye'nin kazanılması gereken bir dost olduğunda da TSK'nın ne kadar önemli bir rol oynadığını güvenlik güçlerimizin ne kadar rol oynadığının da burada altını çizmek isterim" diyen Gül, "İnanıyorum ki Türkiye'deki tartışmalar Türkiye'yi daha güçlü yapma yolunda gelişmektedir, gelişecektir ve bunun faydasını hem kendi halkımız hem de çevremizdekiler görecektir" dedi.