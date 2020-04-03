Dünyada vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ölü sayısının ise 50 binin üzerine çıktığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili Metropoll Araştırma Şirketi bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre Türkiye, yüzde 93 ile en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor. Halkın, yüzde 88’i ise bilim insanlarına güvendiğini ifade etti.

Şirket, iki rakamın açıkladıktan sonra, “Belki de içinde bulunduğumuz konjonktür, bilimin insan hayatındaki öneminin anlaşılmasını sağlamıştır” değerlendirmesini yaptı.

Metropoll Araştırma Şirketi, Mart ayını kapsayan “Türkiye'nin Nabzı-Ayın Beş Rakamı” araştırmasını yayınladı.

Medya ve iş dünyasına güven yüzde 35

Ordu mensuplarına yüzde 84’lük bir desteğin olduğu belirtilen araştırmaya göre haber medyası ve iş adamlarına olan güven yüzde 35’lerde gözlendi. Toplumun yüzde 57’si ise dini liderlere güvendiğini ifade etti.



"Yüzde 6’lık mutlu azınlık”

Salgının ekonomik etkilerini de katılımcılara soran Metropoll “Yüzde 73’üne göre, koronavirüs salgını kendilerini ekonomik bakımdan olumsuz biçimde etkiledi. Yüzde 21’lik bir kesim, salgın nedeniyle yaşananların ekonomik durumlarını olumlu veya olumsuz biçimde etkilemediğini dile getiriyor. Öte yandan, ekonomik açıdan olumlu biçimde etkilenen yaklaşık yüzde 6’lık bir ‘mutlu azınlık’ da var” verisini paylaştı.



“Yurt dışından gelenlere karşı karantinada geç kalındı”

Koronavirüsün yayılımın ardından birçok ülke, yurtdışından gelenlere 14 günlük karantina uyguladı.

“Yurt dışından gelenlere 14 günlük karantina uygulamakta geç kalınıp kalınmadığı tartışma konusu oldu” denilen Metropoll değerlendirmesinde “Kamuoyunun bu konu ile ilgili düşüncelerini aldığımızda, yüzde 61’lik kesim hükümetin yurtdışından gelenlerin karantinaya alınması kararında geç kaldığını düşünmektedir” açıklaması yapıldı.



“2020 yılı hayat memnuniyeti” sorusu

Türkiye genelinde pesimizmin arttığını ve gelecek kaygısının yükseldiği ifade edilen Metropoll araştırmasında “Bir önceki yıla göre, 2020 yılında hayat memnuniyetiniz nasıl değişecek?’ şeklindeki soruya olumsuz yanıt verilmesi şaşırtıcı değil. 'Memnuniyetim artacak' diyebilen yüzde 11’lik bir azınlık ise, 'Korona Kriz'in yarattığı ağırlığa rağmen hala mevcut” denildi.



“Salgından korkuyor musunuz?”

Şirket, “Koronavirüs salgınından korkuyor musunuz?” sorusuna da yanıt aradı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin 63,3’ü Koronavirüs'ten korktuğunu söyledi.