Türkiye yüzde 7 küçülecek!

Dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2009 yılında yüzde 7 küçüleceği tahmininde bulundu.



Bugüne kadar yapılan tahminler ekonominin yüzde 1-3 arasında küçüleceği yönündeydi. Goldman Sachs’a göre, IMF ile anlaşma olmaması durumunda dolar 2.3 TL’ye çıkar



İşlerin daha da kötüye gitmesi durumunda daralmanın çift haneli rakamlara çıkabileceği uyarısında bulunan Goldman Sachs, “Yüzde 7 rakamı 1994 yılından bu yana yaşanabilecek en büyük yıllık küçülme anlamına geliyor. En iyimser senaryoya göre dahi bu yıl ekonomide küçülme yüzde 4 olur” dedi



Açıklanan her yeni verinin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler daha da kötüleşiyor. Şimdiye kadar Türkiye ekonomisine ilişkin 2009 küçülme tahminleri yüzde 1-3 arasında değişirken dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs, Türkiye’nin 2009 yılında yüzde 7 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Goldman Sachs’ın revizyon öncesindeki tahmini yıl Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1.5 küçüleceği yönündeydi.



Goldman Sachs’ın Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini revize ettiği raporunda, yüzde 7’lik küçülme rakamının 1994 yılında yaşanan ekonomik krizden bu yana gerçekleşebilecek en büyük daralma anlamına geldiği belirtildi.



Çift hane riski bile var



Türkiye ekonomisi 1994 yılında yüzde 12.7, 1997-1998 yıllarında yaşanan Asya-Rusya krizinde toplam yüzde 5.2, 2000-2001 yıllarında da kümülatif yüzde 9.3 küçüldü.



Goldman Sachs, işlerin daha da kötüye gitmesi durumunda ekonomik daralmanın 2009 yılında çift haneli rakamlara ulaşabileceği uyarısında bulundu. İyimser senaryoya göre bile bu yılki küçülme tahmini yüzde 4.



Dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini de revize eden Goldman Sachs’a göre, global ekonomi 2009 yılında yüzde 1 oranında küçülecek ve 2010 yılında yüzde 2.9 büyüyecek. Kurum, 2009 yılındaki sert düşüşün ardından Türkiye ekonomisinin 2010 yılında yüzde 3.5 oranında büyüyeceğini düşünüyor.



Türkiye’de son altı ayda sanayi üretiminin hızla gerilediğine, işsizlik rakamlarının tırmanışa geçtiğine dikkat çekilen raporda şu görüşlere yer verildi: “İş çevrelerinin ve tüketicilerin ekonomiye olan güvenleri azalıyor. Türkiye ekonomisi aslında 2008’in ikinci yarısından itibaren keskin bir şekilde daraldı. Ekonominin 2008 yılının son çereğinde yüzde 4.5, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2.5 küçüleceğini tahmin ediyoruz. 2008’in ikinci çeyreği ile 2009’un ilk çeyreği arasındaki ekonomik küçülme yüzde 12’ye ulaşabilir. Bu rakam 2000-2001 krizindeki daralmadan da fazla.”



Yılsonu $ tahmini 1.80 TL



Goldman Sachs, dolar kuruna ilişkin tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce 3,6 ve 12 ay için sırasıyla 1.85, 1.80 ve 1.75 TL olan bankanın tahminleri 1.90, 1.90 ve 1.80 TL’ye yükseltildi.



“Türkiye ciddi bir makroekonomik dengelenme sürecine geçiyor” diyen Goldman Sachs, cari işlemler açığının 2009 yılında “dengede” yani “0” olacağını belirtiyor.



Ağustos 2008’den bu yana TL’deki yüzde 40’lık değer kaybı ile birlikte, yurtiçi talepteki daralmanın cari işlemler dengesinde önemli bir düzeltmeye sebep olduğu kaydedilen raporda “. Bu yıl cari işlemler hesabının dengede olmasını bekliyoruz ki bu daha önceki tahminimiz olan ve milli gelirin yüzde 2.3’üne denk gelen 16 milyar dolarlık tahminimizden daha iyi. Türkiye’nin finansman açığı için bu yılki öngörümüz 25 milyar dolar. Bu yüzden açığı kapatmak için IMF desteği kritik öneme sahip ve daha fazla portföy ve kredi şoklarına karşı tampon görevi yapacak” denildi.



Goldman Sachs, IMF anlaşmasının gerçekleşmemesi durumunda ise tahminlerin yukarı yönlü olarak tekrar revize edilebileceğini ve doların 2.3 TL’ye çıkabileceğini ifade etti.



“Kurlar orta vadede istikrar kazanır”



Türkiye ekonomisinin 2008’in ikinci yarısından beri keskin bir şekilde daraldığına dikkat çeken Goldman Sachs ekonomisti Ahmet Akarlı, “Global ekonomilerde ciddi daralma yaşanıyor. Euro Bölgesi için bu yılki küçülme tahminimiz yüzde 3.5, ABD ekonomi için ise yüzde 5.5-6. Sanayi üretiminde yaşanan hızlı düşüş ve kapasite kullanım oranlarındaki gerilemenin ardından tahminlerimizde revizyona gittik. Oluşturduğumuz modeller ekonominin bu yıl yüzde 7 küçüleceğine işaret ediyor” dedi.



Büyüme şoku nedeniyle kısa vadede kurlar üzerinde bir baskı oluşabileceğini ifade eden Akarlı, hem Merkez Bankası’nın hem de şirketlerin döviz rezervlerinin güçlü olduğunu vurguladı. Akarlı, “Güçlü döviz rezervleri nedeniyle kurların orta vadede istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

