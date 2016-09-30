Türkiye yüzde 40 pay ile Rusya’da tekrar '1 numara'

Uçak krizi ambargosu yüzünden Rusyalı turistlerden bir yıla yakın mahrum kalan Türkiye’ye, Rusya pazarından yeniden “1 numara” olmak için sadece bir ay yetti. Rusya’da şu an satılan tur paketleri içinde Türkiye’nin payı yüzde 41’e yükseldi.

Eylül ve ekim aylarından Türkiye’de tatil yapanların sayısının 150 bini bulması bekleniyor. Bu rakam, kriz öncesi dönemin aynı dönem rakamlarına yakın. Yani durumun “normale döndüğü” sinyalleri geliyor.

Turkrus.com'un Kommersant’tan çevirdiği habere göre, Türkiye’nin liderliğe çıkmasıyla, yazın liderlerinden Tunus ikinci, Yunanistan üçüncü sıraya geriledi.

Charter uçuşlarına izim verilmesiyle, Rusların “kadife sezon” dedikleri sonbahar başı döneminde deniz tatili talepleri Türkiye’ye akmaya başladı.

Türkye’ye eylülde, ağustosa kıyasla 10 kat daha fazla talep olduğu bildirildi.

Yüzde 41’le tur satışlarından aslan payı alan Türkiye’yi Tunus yüzde 34, Yunanistan yüzde 28 ile takip ediyor.