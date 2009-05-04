'Türkiye yüzde 3.7 küçülecek'

AB Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.7 küçüleceğini, 2010'da ise yüzde 2.2 büyüyeceğini tahmin etti.



AB Komisyonu'nun 2009 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu'nda, otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde Avrupa'nın üretim merkezi haline gelen Türkiye'nin, dış talebin gerilemesiyle son aylarda sanayi üretimininde ciddi daralmalarla karşılaştığı belirtilerek, bankaların kredi musluklarını kısmasıyla iç tüketimin ve yatırımların da olumsuz etkilendiği anlatıldı.



2009 yılında Türk ekonomisinin ihracatta daralma, iç talepte hızlı düşüş ve dış finasman bulmakta zorluklar gibi eş zamanlı şoklarla karşılaşma olasılığına dikkat çekilen raporda, son açıklanan verilerin çoğunlukla 2009 yılında yüzde 3.7 küçülmeye işaret ettiği kaydedildi.



Türkiye ekonomisindeki daralmanın, daha önceki örneklerden farklı olarak bankacılık ve finans kesiminden kaynaklanmayacağı vurgulanan raporda, 2001 krizinin ardından yeniden yapılandırılan bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranının yüksekliğine ve döviz hareketleriyle zehirli varlıklardan kaynaklanan riskin sınırlı kaldığına dikkat çekildi.



Son yerel seçimlerdeki harcamaların ve hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin, düşen iç talebi belli oranda dengelediği anlatılan raporda, Türkiye'nin sağlam bankacılık sektörü ve stok miktarlarının, yeniden ayarlanmasına bağlı olarak 2010'da yüzde 2,2 büyüyeceği tahmin edildi.



Euro bölgesi yüzde 4 küçülecek



Raporda, Euro kullanan 16 ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi'nin bu yılı yüzde 4 daralmayla kapatacağı açıklandı. Euro Bölgesi 2010'da da yüzde 0.1 küçülecek. Euro Bölgesi'ndeki işsizliğin 2010 sonuna kadar yüzde 11.5'e yükselmesi bekleniyor.



Öte yandan, Euro bölgesi imalat faaliyetlerinde yavaşlama Nisan'da son altı ayın en hafif şeklinde gerçekleşti. Endeks, Euro Bölgesi'nin dört büyük ekonomisinde resesyonun en ağır bölümün geride kalmış olabileceğine işaret etti.



Markit'in hazırladığı Euro Bölgesi imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi 36.7 olarak açıklanan Nisan ayı öncü verisinin çok az üzerinde 36.8 olarak gerçekleşti ve Ekim ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks Mart ayında 33.9 değerini almıştı.



