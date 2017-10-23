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Ekonomi

Türkiye, yurt dışından 150 bin ton buğday alımı için ihale açtı

Ticaret kaynakları Rus menşei ürünlerin ihale kapsamı dışında olmadığına dikkat çekti

23 Ekim 2017 21:16

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 150 bin ton ekmeklik buğday alımı için uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, TMO her biri 10 bin ton tutarında kırmızı ekmeklik buğday alımı için 15 ayrı ihale açtı. Kurum alımların belirtilen miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde olabileceğini belirtti.

Bir ticaret kaynağı Türkiye'nin yaz hasadının makul miktarlarda olduğunu, ancak yüksek kalite ekmeklik buğdayın az olduğunu belirtti.

İhale için son teklif tarihi olarak 11 Eylül verildi.

Buğday yüklemeleri sadece Kıbrıs Cumhuriyeti ve Suriye hariç olmak üzere Karadeniz, Ege ve Akdeniz, İngiltere dahil olmak üzere AB ve Baltık limanlarından yapılabilecek.

Ticaret kaynakları Rus menşei ürünlerin ihale kapsamı dışında olmadığına dikkat çekti.

İhaleye katılacak firmalar fiyat tekliflerini navlun bedeli dahil olarak Türk lirası cinsinden verecek.

 

 

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