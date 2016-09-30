Türkiye yurt dışındaki ilk askeri üssünü Somali'ye kurdu

Türkiye, Somali ile yaptığı ‘Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması’ çerçevesinde ilk askeri üssünü Somali’de kurdu. Askeri Eğitim Üssü olarak faaliyet gösterek kampta, Somilili askerler eğitilecek. Birleşmiş Milletler’in de onayladğı anlaşma kapsamında 10 bin 500 Somilili asker burada eğitim görecek. Kısa bir süre içinde faaliyete geçecek olan üste 200 kadar Türk askeri eğitmen olarak görev alacak. Ayrıca askeri üssün güvenliğinin sağlanması için de Türkiye’den askerler gönderilecek.

Vatan gazetesinin haberine göre, Somali’nin bölgesel anlamda da staratejik önemi bulunuyor. Hint Okyanusu’na kıyı olan ülke Aden Körfezine’e de çok yakın bir mesafede bulunuyor. Bu yüzden bölgede faaliyet gösteren korsanların en yoğun bulunduğu ülke olarak kabul ediliyor. Ayrıca El - Kaide bağlantılı El Şebab Örgütü de Somali’de faaliyet gösteriyor. Temmuz 2013’de El Şebab, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği’ne bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda Türk özel harekat polisi Sinan Yılmaz şehit olurken, üç polis de yaralanmıştı.

Katar’a da üs

Türkiye’nin askeri üs kuracağı bir diğer ülke ise Katar olacak. 2014 yılında yapılan askeri anlaşma çerçevesinde eğitim üssü olarak kullanılacak. Türk üssünde TSK’nın tüm kuvvetlerinden güç bulunacak. Şu anda üstte halihazırda 150 kişilik öncü Türk birliği bulunuyor. Üsle birlikte iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi savunma sanayi ve ortak askeri tatbikat yapmayı da içeriyor. Ayrıca askeri lojistik alanında işbirliği, askeri kurumlarda danışman personel görevlendirilmesi, personel mübadelesi ile askeri ekipman değişimi de yapılacak.

Savunma sanayine açılım alanları

Türk diplomatik kaynakları, Türkiye’nin bu girişimlerinin bir sebebinin de savunma sanayi alanında dışarıya açılım yapmak olduğunu belirtiyor. Türkiye, ürettiği küçük ve orta ölçekli silahlar için yeni pazarlar arıyor. Bu adımı Afrika ve Ortadoğu bölgesinde atarak başlıyor. Türkiye’nin hem ilişkilerin ileri düzeyde olduğu hem de jeopolitik öneme sahip Katar, Somali gibi ülkeleri tercih etmesinin sebeplerinden biri de bu.