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Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye Yunanistan’a yardıma hazır'

Borç kriziyle boğuşan Yunanistan’a Türkiye’den yardım teklifi geldi. Başbakan Davutoğlu, turizm, enerji ve ticari alanlarda işbirliğini genişletip yardıma hazır olduklarını bildirdi.

30 Haziran 2015 19:57


Ekonomik krizde bulunan ve iflasın eşiğine gelen Yunanistan'a komşu ülkeden yardım teklifi geldi. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, Yunanistan'a ekonomik krizin üstesinden gelmesinde yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ahmet Davutoğlu, ülkesinin Yunanistan'a turizm, enerji ve ticaret gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi önerdiğini belirtti.

Türkiye'nin barış içinde yaşamak istediğini ve Yunanistan'ın zayıf düşmesinden bir çıkarları olamayacağını belirten Davutoğlu, “Türkiye ve Yunanistan uzun sure düşman oldular ancak iki ülke geçen birkaç yıl içerisinde köprü kurmaya çalıştı” dedi.

Davutoğlu, “Yunanistan'ın ekonomik sorunları karşısında birlikte atabileceğimiz adımları karşılıklı konuşmak üzere, hükümet kurma çalışmaları sonrasında ilk fırsatta yüksek düzeyli işbirliği konseyini yapmak üzere temasa geçeceğiz” şeklinde konuştu.

'Yunanistan müzakere masasında'

Öte yandan Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın müzakere masasında kalmaya devam edeceği kaydedildi. Hükümet kaynakları, AB'ye iki yıllık bir anlaşma önerisi sunulduğunu bildiriyor.

Yunan Kathimerini gazetesi de hükümetin bir son dakika çözüm önerisi hazırlığında olduğunu yazmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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