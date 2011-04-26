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Ekonomi

Türkiye Yunanistan'a gaz satışını durduracak

Türkiye, Yunanistan'a olan doğalgaz satışını durduracak, gelen Azeri gazının tamamını yurtiçinde kullanılacak.

26 Nisan 2011 03:00

T24 - Türkiye, Yunanistan'a olan doğalgaz satışını durduracak, gelen Azeri gazının tamamını yurtiçinde kullanılacak.
 
Üst düzey bir enerji yetkilisi, Türkiye'nin Yunanistan'a sattığı yıllık 750 milyon metreküp düzeyindeki Azeri doğalgaz satışını durduracağını ve söz konusu miktarın yurtiçindeki tüketim için kullanılacağını söyledi.

Reuters'a bilgi veren yetkili, bu konuda Azerbaycan ile de mutabakat sağlandığını belirterek, "Buna ilişkin nihai imzalar önümüzdeki dönemde atılacak. Bu imzaların atılmasıyla birlikte Türkiye, Azerbaycan'dan yıllık 6.6 milyar metreküplük doğalgaz alımına devam edecek ancak, Yunanistan'a 2008 yılından bu yana yapılan doğalgaz ihracı duracak. Söz konusu miktarda doğalgazı Azerbaycan doğrudan Yunanistan'a satacak" diye konuştu.

Reuters'ta daha önce yer alan haberde, Azerbaycan ile Yunanistan'ın, Azeri doğalgazının Yunanistan'a tedariki için anlaştığı yer almıştı.

Yetkili, Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğrudan doğalgaz satışı yapmayı arzu ettiğini ve bu mutabakat ile bunun mümkün olacağını belirterek, "İmzaların atılmasıyla birlikte yılın başını dahi beklemeden Türkiye'nin hatları üzerinden Azerbaycan bu ihracı yapabilecek. Beklemek için herhangi bir neden de bulunmuyor. Türkiye, bu hattın Yunanistan'a iletiminin üzerinden de bir bedel alacak" dedi.

Türkiye'nin doğalgaz talebinin her yıl ciddi miktarda artış kaydettiğinin altını çizen yetkili, 750 milyon metreküplük gazın herhangi bir şekilde başka bir ülkeye ihracının şu aşamada gündemde olmadığını bildirdi.

Türkiye halen, Rusya, İran, Azerbaycan'dan doğalgaz, Cezayir ve Nijerya'dan da LNG ithalatı yapıyor.


BOTAŞ daha ucuza mal edecek

Uzmanlar, uluslararası anlaşmalarda doğalgaz fiyatlarının gizli olduğunu ancak Türkiye'nin Azerbaycan'dan aldığı gazın fiyatının diğer anlaşmalara göre daha ucuz olduğunu belirterek, bu kararın ardından 750 milyon metreküplük doğalgazı Botaş'ın daha ucuza mal edeceğini söyledi.

Söz konusu kontratta re-export imkanı bulunduğundan Botaş'ın önümüzdeki dönemde yeni bir anlaşmayla Yunanistan veya başka bir ülkeye bu doğalgazı ihraç etme olanağı bulunuyor.

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