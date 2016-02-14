Türkiye-Yunanistan sınırında silahlı 3 kişi yakalandı

Türkiye-Yunanistan sınırı yakınında çok sayıda silah ve 200 bin civarında merminin bulunduğu bir karavan ve araç ile birlikte üç Iraklı Kürt yakalandı. Yakalananların İngiltere pasaportu taşıdığı açıklandı.

Yunanistan-Türkiye sınırı yakınlarında yapılan iki ayrı operasyonda, çok sayıda silah ve 200 bin civarında merminin bulunduğu bir karavan ve araç ile birlikte üç Iraklı Kürt'ün yakalandığı bildirildi. Polis, 22, 28 ve 39 yaşındaki üç kişinin silahları Türkiye'ye sokmaya çalıştığını açıkladı.

Radikal’de yer alan habere göre, 39 yaşındaki kişi, Türkiye sınırı yakınlarında yakalandığında yanında 200 bin mermi ve dört silah taşıyordu. Diğer iki kişinin ise 18 tüfek ve 27 bin mermi taşıdığı belirtildi. Yetkililer, "Yakalananların IŞİD'le bağlantılı olduğuna dair elimizde delil yok. Europol ve Interpol'ü bilgilendirdik" açıklamasında bulundu.

Şüphelilerin, yasa dışı silah bulundurma ve kaçakçılık suçlamalarıyla mahkemeye sevk edileceği ifade edildi.