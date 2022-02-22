Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "samimi ve dostane bir atmosferde" geçen toplantıda taraflar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile “Enterprise Greece” arasında Mutabakat Zaptı imzalanmasına yönelik müzakerelere başlanması, Covid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması, Ortak Turizm Komisyonunun çalışmalarının ve Karma Ekonomik Komite toplantılarının yeniden canlandırılması başta olmak üzere 'Pozitif Gündem' belirli maddelerinde şu ana kadar kaydedilen ilerlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.