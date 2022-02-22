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Dünya

Türkiye-Yunanistan 'Pozitif Gündem' diyaloğu toplantısı Atina'da yapıldı

"Ekonomik ve ticari konulara ilişkin Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında üçüncü çalışma toplantısını bugün Atina'da gerçekleştirmiştir"

22 Şubat 2022 00:23

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği bildirildi.
 
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
 
"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari konulara ilişkin Pozitif Gündem diyaloğu kapsamında üçüncü çalışma toplantısını bugün Atina'da gerçekleştirmiştir."

"Samimi ve dostane bir atmosferde geçti"

 
Toplantının gündeminde, iki ülke arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin yanı sıra ulaştırma ve telekomünikasyon sektörleri ile çevre sorunlarında iş birliğinin ilerletilmesi konuları da yer aldı.
 
Taraflar, toplantının ardından 'Pozitif Gündem' girişiminin geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını beyan etti.
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