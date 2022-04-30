Türkiye, Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO tatbikatını boykot etti

Türk Hava Kuvvetleri'nin, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak 'Tiger Meet' isimli tatbikattan çekildiği belirtildi.

Yunanistan'ın ev sahipliğinde 9 Mayıs'ta yapılacak NATO’ya bağlı 'Tiger Meet' isimli tatbikatından Türkiye’nin çekildiği ortaya çıktı. Tatbikatı boykot etme gerekçesinin, tatbikat için hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi olduğu belirtildi.

Katılımcı ülkeler, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede "Tiger Meet" adı altında bir tatbikat gerçekleştiriyor.

Tatbikata bu yıl, Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.

AA'nın aktardığına göre, her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından hazırlanan teknik düzenlemenin bu yılki metnini hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istediği, Türkiye'nin ısrarlı taleplerinin Yunanistan tarafından kabul edilmediği belirtildi. Türkiye, Yunanistan’ın Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle ettiği gerekçesiyle tatbikata katılmama kararı aldı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ankara ve Atina arasında Ege'de yaşanan 'hava sahası ihlali' gerilimi karşılıklı suçlamalarla tırmanırken, geçtiğimiz günlerde Türk savaş uçaklarının Yunanistan'a ait yedi ada üzerinde hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Türkiye Büyükelçisi, Yunan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisine protesto notası verilmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi "hava sahası ihlallerine" son vermeye çağırarak bu tavrın, Ukrayna’nın işgal altında olduğu bir dönemde NATO içindeki birliğe zarar verdiğini ve Avrupa'nın güvenliğini zayıflattığını savunmuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ise, Yunanistan'ın Ege Denizi’nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından, Yunanistan'ın 9 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı NATO tatbikatına Türkiye'nin planlanan katılımını engellediği öne sürülmüştü. Yunanistan'ın, “Tiger Meet” hava tatbikatına Türkiye'nin katılımını “Ankara ne müttefik ne de dost” diyerek iptal ettiği, gelecek ay Yunan ve Türk diplomatlar arasında başlayacak müzakereleri de askıya aldığı belirtilmişti.