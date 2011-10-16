-Türkiye Yunanistan için pazar olabilir ATİNA (A.A) - 16.10.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması durumunda, Türkiye'nin, Yunanistan için muazzam bir pazar olabileceğini söyledi. Günay, Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesindeki demecinde, şu anda Yunanistan'ı ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısının 600 bini bulduğunu, vize kolaylığı sağlanması durumunda bu sayının rahatlıkla 1 milyona ulaşacağını belirtti. "AB kurallarının, Yunanistan'ın kalkınmasına engel olmaması gerektiğini" ifade eden Günay, "AB, vize konusunda Türkiye'ye bir ayrıcalık tanıyabilir. Atina'yı ziyaretim sırasında Yunan mevkidaşımla bu konuyu konuştuk. Ayrıca, ülkelerimizin büyük turizm fuarlarına birlikte katılım olanaklarını konuştuk" dedi.