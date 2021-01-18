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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında görüşmeler başlıyor

18 Ocak 2021 13:12

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantılar saat 15.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeniden başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

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