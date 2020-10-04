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Türkiye-Yunanistan arasında yarın yapılacak toplantı ertelendi

04 Ekim 2020 15:49

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Türkiye ile Yunanistan arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

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