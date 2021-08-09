Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunan Bakan Dendias, ülkesinin 7 gündür yangınla boğuşmasının ardından bugün mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak 2 Türk uçağının yardım amaçlı gönderileceğini haber vermesinden dolayı teşekkür etti.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Bugünkü telefon görüşmemizde Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınmasının ardından İki Türk itfaiye uçağının Yunanistan'a gönderileceğini haber veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi ilettim."

Yunanistan'da Atina ve Evia (Eğriboz), Mora Yarımadası 7 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Pakdemirli, uçak gönderilebileceğini söylemişti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, 18 ülkeden destek alan Yunanistan'ın Türkiye'den yardım istediğini söylemişti.

Pakdemirli "Türkiye gibi günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan, ülkemizden yangın uçağı istedi. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" demişti.