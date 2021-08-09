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Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, uçak gönderileceği haberini veren Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti

09 Ağustos 2021 17:23

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, devam eden orman yangınlarına 2 itfaiye uçağıyla destek sağlanması nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Bekir PakdemirliNikos DendiasYunanistanYunanistan Dışişleri BakanıDışişleri BakanıMEvlüt Çavuşoğlu
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