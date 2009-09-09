Polonya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında, grubunda oynadığı Litvanya ve Bulgaristan maçlarını kazanan Türkiye, İspanyol basınından övgü aldı.



Turnuvayla ilgili verilen haberlerde, Türkiye'nin gösterdiği performans öne çıkartılırken, El Mundo Deportivo gazetesi, “Türkiye yüksek uçuyor” yorumunda bulundu.



AS gazetesi de Bulgaristan'ı 94-66 yenen Türkiye'nin “rakibine diz çöktürdüğünü” yazdı.



“Türkiye'nin çok açık fikirleri var ve yükseğe göz dikiyor” başlığını atan Marca gazetesi ise, Türkiye'nin yıldız oyuncuları Ersan İlyasova ve Hidayet Türkoğlu'nun Bulgaristan karşısında sadece 15 dakika oynayarak dinlendirildiğini kaydetti.



Yapılan değerlendirmelerde, “Türkiye bir orkestra gibi işliyor. Etkili bir oyun ortaya koyuyor ve oyunun sıkıştığı anlarda çözümü getirme kapasitesine sahip oyuncuları var” denildi.

