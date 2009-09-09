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|Polonya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Basketbol
Şampiyonasında, grubunda oynadığı Litvanya ve Bulgaristan maçlarını kazanan
Türkiye, İspanyol basınından övgü aldı.
Turnuvayla ilgili verilen haberlerde, Türkiye'nin gösterdiği
performans öne çıkartılırken, El Mundo Deportivo gazetesi, “Türkiye yüksek
uçuyor” yorumunda bulundu.
AS gazetesi de Bulgaristan'ı 94-66 yenen
Türkiye'nin “rakibine diz çöktürdüğünü” yazdı.
“Türkiye'nin çok açık
fikirleri var ve yükseğe göz dikiyor” başlığını atan Marca gazetesi ise,
Türkiye'nin yıldız oyuncuları Ersan İlyasova ve Hidayet Türkoğlu'nun Bulgaristan
karşısında sadece 15 dakika oynayarak dinlendirildiğini kaydetti.
Yapılan
değerlendirmelerde, “Türkiye bir orkestra gibi işliyor. Etkili bir oyun ortaya
koyuyor ve oyunun sıkıştığı anlarda çözümü getirme kapasitesine sahip oyuncuları
var”
denildi.