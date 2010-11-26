- TÜRKİYE YÜKSEK İNSANİ GELİŞME' GÖSTEREN ÜLKELER ARASINA GİRDİ ŞANLIURFA (A.A) - 26.11.2010 - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Daimi Temsilcisi Shahid Najam, UNDP tarafından Kasım 2010'da hazırlanan İnsani Gelişme Endeksinde (İGE) Türkiye'nin, 0.679'luk bir değerle 169 ülke arasında 83'üncü sırada yer alarak 'Yüksek İnsani Gelişme' gösteren ülkeler arasına girdiğini bildirdi. Najam, ''Türkiye'nin İGE'de ülkeyi OECD ve AB standartlarına yaklaştırabilecek daha üst sıralara ulaşabilmesi için çabalarını doğumda yaşam beklentisini (2010'da 72.2 yıl) ve ortalama eğitim süresini (2010'da 6.5 yıl) artırmaya yönlendirmesi gerekiyor'' dedi. Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda, ''UNDP 2010 İnsani Gelişme Raporu'' hakkında düzenlenen tanıtım toplantısına, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi Shahid Najam, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Al, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin, HRÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Halil Mutlu ile üniversitenin farklı bölümlerinden çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Vali Nuri Okutan, programın açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldiği tarihten itibaren kentteki eğitim çalışmalarına büyük önem ve öncelik verdiğini ifade ederek, Şanlıurfa'nın tarihte aldığı rolü tekrar kazanabilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini anlattı. HRÜ Rektörü İbrahim Halil Mutlu da konuşmasında, üniversitenin 18 yıl önce 25 akademisyenle kurulduğunu ancak bugün 450 civarında akademisyenin üniversitelerinde eğitim verdiğini belirterek, önümüzdeki dönemlerde kurulması planlanan yeni fakültelerle birlikte akademisyen ve öğrenci sayısının artırılacağını bildirdi. UNDP Daimi Temsilcisi Shahid Najam, UNDP 2010 İnsani Gelişme Raporu kapsamında İnsani Gelişme Endeksinin (İGE) düzenlendiğini belirterek, konuya ilişkin bir sunum yaptı. Shahid Najam, konuşmasında endekse ilişkin şu bilgilere yer verdi: ''UNDP tarafından Kasım 2010'da düzenlenen İGE'de, Türkiye, 0.679'luk bir değerle 169 ülke arasında 83'üncü sırada yer alarak 'Yüksek İnsani Gelişme' gösteren ülkeler arasına girmiştir. Türkiye, sıralamada AB ülkeleriyle AB'ye aday olan diğer ülkeler ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinin ortalamasının altında yer aldı. Ayrıca Türkiye gibi yüksek insani gelişme kategorisinde yer alan ve (satın alma gücü paritesine göre) kişi başına düşen gayri safi milli gelir seviyesi Türkiye'nin altında olan Bulgaristan, Letonya ve Romanya gibi ülkeler, ortalama eğitim süresi ve beklenen yaşam süresi ortalamaları sayesinde Türkiye'ye kıyasla daha üst sıralarda yer aldı. Benzer biçimde Türkiye, AB'ye aday dört ülke ile tüm OECD ülkeleri arasında sıralamada en altta yer aldı.'' -''YAŞAM VE EĞİTİM SÜRESİ ARTIRILMALI'' Najam, İGE'nin hesaplanmasında milli gelirin yanı sıra ülkelerin sağlık ve eğitim düzeylerine ilişkin temel verilerin de kullanıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Son 30 yılda milli gelirde yaşanan yüzde 112'lik artışla Türkiye ekonomik büyüme anlamında kayda değer kazanımlar elde etti ve bu durum gayri safi milli gelire yansıdı. Ancak İGE'nin hesaplanmasında milli gelirin yanı sıra ülkelerin sağlık ve eğitim düzeylerine ilişkin temel veriler de kullanılıyor. Türkiye'nin İGE'de ülkeyi OECD ve AB standartlarına yaklaştırabilecek daha üst sıralara ulaşabilmesi için çabalarını doğumda yaşam beklentisini (2010'da 72.2 yıl) ve ortalama eğitim süresini (2010'da 6.5 yıl) artırmaya yönlendirmesi gerekiyor.'' Shahid Najam, raporun tamamının incelendiğinde, bölgeler arasında ciddi anlamda sosyal gelişme ve refah düzeyleri arasında farklılıkların bulunduğunun görüleceğini ifade ederek, ''Bu farklılıkların giderilmesinde bizler daima sizlerin yanında olmak istiyoruz ve gerekli eksikliklerin giderilmesi için elimizden gelen yardımı sizler için yapmaya çalışacağız'' dedi. Najam'ın sunumunun ardından HRÜ Makine Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata ile İktisat ve İdari Bilimler Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abuzer Pınar, katılımcılarla rapora ilişkin görüşlerini paylaştı.