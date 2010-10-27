Türkiye, yolsuzlukta kaçıncı sırada yer aldı?

T24

'Faturayı yoksullar ödüyor'

Merkezi Berlin'de bulunan örgütün 178 ülkede yaptığı anketlere dayanarak oluşturulan listeye göre, yolsuzlukta başı Somali çekiyor. Bu ülkeyi Birmanya, Afganistan ve Irak izliyor.Listeye göre, Danimarka, Yeni Zelanda ve Singapur, yolsuzluğun en az olduğu ülkeler sıralamasında ilk üçü paylaşıyor. Türkiye, 56'ıncı sırada. Liste en iyiden en kötüye doğru sıralanıyor.154'üncü sırada bulunan Rusya, yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkeler arasında bulunurken 67'inci sıradaki İtalya, Ruanda'nın gerisine düştü. Çin, listede 78'inci sırada yer aldı.Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre, yolsuzluğun faturasını en fazla yoksullar ödüyor.Örgütün Başkanı Huguette Labelle, yolsuzluğun azaltıması için mevcut yasa ve kuralların uygulanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı. Labelle, "Bu durum, küresel çapta yönetişimin güçlendirilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğine işaret ediyor. Birçok kişinin geçimi tehdit altındayken, hükümetlerin şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele yolunda verdiği sözleri hayata geçirecek adımlar atmaları gerekiyor" dedi.Listede Şili ve Uruguay Latin Amerika'da yolsuzluğun en az olduğu ülkeler. Orta Doğu'da Katar, Afrika'da ise Botswana diğer ülkelerden daha iyi durumda.Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre geçen yıl içinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yolsuzluk arttı.ABD listede 22'nci sırada yer alıyor.