Türkiye yine sarsıldı

Ergenekon'un 10. dalgasında 6 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 28 Şubat döneminin öne çıkan isimleri de var



Ergenekon soruşturmasının 10. dalgası muvazzaf subaylara, generallere, yüksek yargı görevlileri ve akademisyenlere uzandı. Operasyon kapsamında ilk kez de bir üniversite basılarak, arandı.

Dün sabah 07.00 sıralarında emniyet kaynaklarına göre Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Sakarya ve Tokat'ta, Terörle Mücadele ve Organize Şube müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talebiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla harekete geçti.



Kapıları çalınan isimler kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerdi. Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç, eski Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, Susurluk hükümlüsü eski Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, eski 2. Ordu Komutanı emekli orgeneral Kemal Yavuz'un da aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı.



İstanbul'da eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nde aramalar yapıldı. Dalan hakkında yakalama kararı alınırken, eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun da evi arandı. Ancak Kanadoğlu gözaltına alınmadı.

Gözaltına alınma işlemlerine resmi evrakta 'Ergenekon terör örgütü' olarak geçen oluşumun faaliyetlerine katılmak ve üye olmak' suçlaması gerekçe gösterildi.

Tüm operasyonlarda toplam dokuz muvazzaf askerin gözaltına alındığı belirtildi. Halen görevde olan Yarbay Mustafa Sönmez'in Sapanca'daki evinde 20 el bombası bulundu.

Ergenekon'un 10. dalgasında şunlar yaşandı:



ANKARA



Ankara'da da 8 kişi gözaltına alındı, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise halen arandığı iddia edildi. Gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ve geneli itibariyle AKP muhalifi eski asker, yazar, hukukçu ve gazeteciler ile eski polislerin bulunması Ankara kulislerinde çeşitli spekülasyonların yapılmasına neden oldu. Gözaltına alınanların bazılarının 28 Şubat sürecinde önemli görevlerde bulunmaları ve sonrasındaki süreçte bu süreci destekler nitelikteki söylem ve faaliyetler içinde bulunmaları, "28 Şubat dalgası" yorumlarına neden oldu.



Genelkurmay'dan izin istendi



Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saat 05.00'te Genelkurmay Başkanlığı'ndan soruşturma kapsamında gözaltına alınacak ve evlerinde arama yapılacak olan muvazzaf subaylar ile askeri lojmanlarda oturan emekli paşalar için izin talebinde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı da yaklaşık bir saat sonra istenen izni verdi.



10 ayrı polis ekibi saat 06:00'da harekete geçti



Sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ankara Tererle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 10 kişinin ev ve iş yerlerinde arama yapılması ve bu kişilerin yakalanarak sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderilmeleri için talimat verdi. Ankara polisi saat 06.00 itibariyle harekete geçti ve oluşturulan 10 ayrı ekip Ankara'nın değişik semtlerinde belirtilen adreslere baskın düzenledi. Polis, saat 06.45 itibariyle 10 ayrı adrese giderek gözaltıları ve aramaları gerçekleştirdi.



Gözaltılarda saate dikkat edildi



Ergenekon'un 10. dalgasındaki gözaltılar bundan öncekilerin aksine sabahın çok erken saatlerinde yapılmadı. Basında gözaltıların çok erken saatlerde yapıldığı yönündeki eleştirileri dikkate alan polis, arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu 6 ilde sabah saat 07.00 itibariyle eş zamanlı operasyonlarla 37 kişiyi gözaltına aldı.



En büyük ikinci dalga



Dünkü gözaltı dalgası emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon’un gözaltına alındığı 6. dalgadan sonraki en büyük dalga oldu. Dünkü operasyonda da Ankara'da; eski 2. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Kemal Yavuz, 28 Şubat sürecinin mimarlarından biri olan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, yine 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan emekli Tümgeneral Erdal Şenel, Susurluk olayının baş aktörlerinden biri olan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Bağımsız Cumhuriyet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Engin Aydın ile İbrahim Şahin'in yeğeni Erdal Şahin ile ismi öğrenilemeyen emekli bir albay gözaltına alındı.



Küçük: Diktatöryalarda ben gözaltına alınırım



Ankara, Ergenekon'un 10. dalgasının başladığını ulusalcı çizgideki yazıları ve kitaplarının yanı sıra televizyonlardaki açıklamalarıyla tanınan araştırmacı yazar Prof Dr. Yalçın Küçük'ün evine saat 07.00 sularında yapılan polis araması ile haberdar oldu. Küçük'ün Karakusunlar semtindeki evine giden polisler, bilgisayarın yanı sıra çok sayıda cd ve kitap ile dökümanlara el koydu.

Küçük’ün avukatı Dursun Ermiş, evdeki tüm kitapların, CD’lerin ve yazılı tüm belgelerin incelendiğini belirtirken, "Aramadan sonra ne yapılacak" sorusunu, "Yakalama emri var. İstanbul’a götürülecek. 7 aydır zaten aleyhine bir kampanya vardı. Kampanya sonuç verdi. Ergenekon soruşturmasına dahil edildi" diye yanıtladı. Ermiş, müvekkilinin durumunun iyi olduğunu söyledi.



Küçük, evindeki yaklaşık 5 saat süren aramanın ardından sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyeti'ne götürüldü. Küçük, başında kalpağı ile Emniyete götürülürken gazetecilerin soruları üzerine, "Bu bir diktatörya. Ben bu tip dönemlerde hep gözaltına alınırım. 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de gözaltına alınmıştım. Bu dönemde de alındım. Mesleğimin gereği" dedi. Küçük, gözaltı gerekçesine ilişkin soruya ise "Bir gerekçe yok, İstanbul'dan gözaltına alınmam kararı alınmış" yanıtını verdi.



Genelkurmay'dan izinli arama ve gözaltı



Ankara'daki gözaltıların en dikkat çekici isimleri ise askerler oldu. Bu çerçevede polis, bir askeri savcı ve Ankara Garnizonu'ndan subayların eşliğinde General Konutları'na gitti ve burada ikamet eden eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, bir dönem 2. Ordu Komutanlığı yaptıktan sonra 1992-1994 yılları arasındaki Harp Akademileri Komutanlığı sonrasında emekli olan Orgeneral Kemal Yavuz ile Türkiye'nin ilk postmodern darbesi olarak da nitelendirilen 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri olan emekli Tümgeneral Erdal Şenel'i gözaltına aldı. Emekli paşaların evlerinde arama da yapan polis, bazı belge ve cd'lere de el koydu. Ankara'da gözaltına alınan askerler arasında emekli bir albayın da bulunduğu öğrenildi.



Kılınç: Adalete teslim olduk



Kılınç’ın el konulan bilgisayarının yedeklemesi yapıldı. Kılınç, “Ergenekon ile ne bağlantınız olabilir?” sorusuna “Ben bilemem. Türkiye’de hukuk düzeni var. Adalete teslim olmuş vaziyetteyiz. O kadar” karşılığını verdi.



Gürüz de gözaltında



Polis, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün Çankaya Hilal Mahallesi'ndeki evine ise saat 07.50'de gitti. 5 saat süren arama boyunca Gürüz'ün eşi ve evdeki yardımcıları ile birlikte yetkililere yardımcı olduğu öğrenildi. Aramanın ardından, Gürüz'ün evinden bir adet laptop, bir bilgisayar kasası, bir fotoğraf makinası, cep telefonu, YÖK Başkanlığı döneminden bazı dökümanlar ve telefon fihristinin bulunduğu 2 torba çıkarıldı.

Gözaltına alınan Gürüz, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorularını yanıtsız bırakırken gülümsemekle yetindi.

Gürüz'ün avukatı Sedat Aksakallı, Gürüz'ün sağlık açısından iyi ama moral açısından kötü olduğunu söyledi. Arama yapılırken, bazı aile dostlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, İstanbul Milletvekili Nur Serter ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok Gürüz'ün evine gitti, ancak içeri giremedi.

Baytok, Gürüz’ün bilgisayarının yedekleme yapılmadan alındığını, bunun sorulması üzerine, yedeklemenin daha sonra yapılacağının söylendiğini belirtti. Gürüz’ün eşi Güniz Gürüz, “Üzgünüm, konuşmayacağım” dedi.



Susurluk zanlısı yeğeni ile gözaltında



3 Kasım 1997 yılında meydana gelen ve devlet-polis-mafya bağlantısını ortaya çıkaran Susurluk olayının baş kahramanlarından biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin ve yeğeni Erdal Şahin de soruşturma çerçevesinde dün Ankara'da gözaltına alındı. Şahin’in, 1982'den beri tanıştığı Ergenekon zanlısı Muzaffer Tekin'e Danıştay Davası sürecinde "Danıştay olayları böyle bitmez (Bu da bizim türkümüz, Muzaffer Tekin gerçek liderimiz) Saygılar komutanım" içerikli bir mesaj gönderdiği ileri sürülmüştü.



Şahin'in ekibi iddiası



Annesinin Ankara Dikmen’deki evinde gözaltına alınan İbrahim Şahin’in İstanbul’daki evinde 9 tabanca bulundu. Şahin’in Ankara’da kaldığı evden de ruhsatsız bir Glock marka silah çıktı. Şahin’in liderliğindeki yapılanmada yaklaşık 20 kişinin bulunduğu, istihbarat ve eylem gruplarından oluştuğu öğrenildi.

Yapılanmada yer aldığı öne sürülen isimlerden Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanlığı’nda görevli Albay Cihandar Hasan Hanoğlu ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli üsteğmen Muhammed Sarıkaya da gözaltına alındı.

Ankara’da avukatlık yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan (ÖKK) emekli albay Levent Göktaş da gözaltına alındı.



Aydınlara eylem hazırlığı



Şahin’le birlikte gözaltına alınan yeğeni Erdal Şahin’in ise, “Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum” kampanyasını düzenleyen aydınlardan birine yönelik eylem hazırlığı yaptığı, bu amaçla istihbari faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Yakın zamanda farklı illeri dolaşan Şahin’in birlikte hareket ettiği isimlere, Türkiye’yi sarsacak eylemlere imza atacaklarını söylediği de öne sürüldü.



Kanadoğlu'nun evinde arama



Operasyonun başladığı saatlerden itibaren Ankara'da Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da gözaltına alınacağı dedikodusu yayıldı. Ancak öğlen saatlerine kadar Kanadoğlu ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Kanadoğlu kendisini arayanlara evde olduğunu belirterek, "Gelişmeleri ve operasyonu ben de sizin gibi izliyorum" dedi.



Saat 13.30'dan sonra ise polis Kanadoğlu'nun evine gitti. Polis evde arama yaparken Kanadoğlu'nu ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, Kanadoğlu'nun geceyi evinde geçireceğini, kendisine gözaltına alınacağına dair bir bilgi verilmediğini sadece arama yapıldığını söylediğini aktardı.

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Kanadoğlu'nu ziyaret etti. Eminağaoğlu, Kanadoğlu’nun evine girerken "Darbe yargılamalarını çağrıştıracak adımlardan özellikle uzak durulsun. Hukukun üstünlüğüne yapılan saldırıları yine hukuk önleyecektir; bunu herkes böyle bilsin" dedi.

Kanadoğlu’nun Ayvalık’taki iki yazlığında da arama yapıldı.



Yarbayın evinde 22 el bombası



Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Yarbay Mustafa Dönmez'in Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki Mahmudiye köyündeki yazlığında arama yapıldı. Aramalarda 22 adet el bombası ve çok sayıda kalaşnikof mermisi ele geçirildiği öğrenildi. Dönmez'in Adapazarı'ndaki 1'inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yaparken geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı'na atandığı belirtildi.



İSTANBUL



Polis ekipleri isimleri son anda öğrendi



Savcı Zekeriya Öz, yaklaşık dört aydır hazırlıkları süren 10. dalga operasyonu için İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nden “yakalama, arama ve inceleme” kararı çıkardıktan sonra polise “hazır ol” talimatı verdi. Operasyonun ve isimlerin sızmaması için tedbir alan Öz, gözaltına alınacak kişilerin isimlerini kapalı sarı zarflarda ilgili ilin polisine 05.00’te açılmak üzere gönderdi. Ekipler de kime ve nereye gideceklerini o saatte öğrendi.



Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, dört muvazzaf albay ile bir yüzbaşı ve iki emekli albayın da aralarında bulunduğu 15 kişi İstanbul’da gözaltına alınırken, yurtdışında olduğu öğrenilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İSTEK Vakfı Başkanı Bedrettin Dalan hakkında arama kararı çıkarıldı.



Dalan’ın kasası açılamadı



Polis, ayrıca Dalan’ın başkanı olduğu İSTEK Vakfı yönetim binası, Acıbadem Koleji ile Yeditepe Üniversitesi’ni de didik didik aradı. Bazı veliler, öğrencilerin gözü önünde yapılan operasyona tepki gösterdi. 07.15’te başlayan ve 16.45’te tamamlanan aramada, 5 çuval dolusu belgeye el konuldu.

Dalan’ın ofisinde bir de çelik kasa bulundu. Çilingirin açamadığı kasanın içinde önemli evraklar olabileceği öne sürüldü. Polis, Bedrettin Dalan’ı yurtdışında olduğu için gözaltına alamazken oğlu Barış Dalan, Özel Kalem Müdürü İlhami Ümit Handan ile yine Dalan’ın yanında çalışan Coşkun Umur gözaltına alındı.



Neler götürüldü?



İSTEK Vakfı Yönetim Kurulu üyesiaAvukat Fahrettin Doğan, polislerin saadt 21.00’de ayrılmasının ardından bir basın açıklaması yaptı. Doğan, Dalan’ın şoförü olan Coşkun Umur’un ve aynı zamanda idare binasındaki ve burada çalışanların kullandığı odada aramalar yapıldığını ve 1996’da yayımlanmış bir kitap içerisinde çalışamaz durumda bir gizli kamera ile tabanca mermileri, 1 telsiz telefon, Sarsılmaz marka av tüfeği bulunduğunu belirtti.

Doğan, polislerin, vakıf binasında Dalan’ın idare katında saat 07.30’dan 20.30’a kadar arama yaptıklarını söyledi. Doğan, Dalan’ın ofisinden “Kurtuluş savaşı sırasında kullanılmış 1 kılıç, 2 Tibet yapımı kama, 2 CD, 2 DVD, 1 disket, 1 “Türk İnsanının Refah ve Mutluluğu” isimli Dalan’ın yazdığı kitapçık, 1 VHS kaset, değişik sayıda ve değişik çaplarda mermiler ve fişekler, 6 av tüfeği fişeği, 1 Vinçester cinsi tabanca” alındığını kaydetti.



Dalan: Geliyorum



Ergenekon örgütlenmesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Bedrettin Dalan, ABD’den Habertürk televizyonunun sorularını telefonla cevapladı. Dalan, damar tıkanıklığı tedavisi için bulunduğu yurtdışından en kısa zamanda dönüp savcılara ifade vereceğini söyledi. Hakkındaki iddiaları ve neyle suçlandığını tam bilmediğini belirten Dalan, “Kaçmak gibi bir niyetim olamaz. Haklılığımın kanıtlanacağına inanıyorum. Normalde ocak ayı sonunda dönecektim. Ama gelişmeler üzerine en kısa zamanda geleceğim. Türkiye'de iki yıldır hukuk adına yanlışlıklar yapılıyor. Ben siyaseti bırakmıştım ama, bu yanlışlıkların düzeltilmesi için yeniden siyasete döneceğim” dedi. “Veli Küçük ile görüşmüşlüğüm yok” diyen Dalan, “Bir kere üniversiteye geldi. Bir yakını için burs istedi. Ben de vermedim. Bir daha da görüşmedim. Drej Ali’yi tanırım. Benim yemek masamda Türkiye’nin kalburüstü hemen hemen herkes yemek yemiştir” diye konuştu.



Küçük’ün İstanbul'daki evinde arama



Ankara’da gözaltına alınan Prof. Dr. Küçük’ün Fatih Balat’taki evine de giden polis, çilingir yardımıyla kapısını açtırdıkları dairede arama yaptı. Mahalle muhtarı ile Küçük’ün avukatının da hazır bulunduğu aramanın ardından polis, bazı CD’ler ile hard disk ve dokümana el koydu.



Em. Org. Kemal Yavuz ve 5 subay gözaltında



Emekli Orgeneral Kemal Yavuz da, erken saatlerde evine gelen polislerce gözaltına alındı. Operasyonda, görevde olan dört albay ve bir yüzbaşı da gözaltına alınırken muvazzaf subayların polis tarafından değil savcı tarafından sorgulanacağı bildirildi. Ayrıca emekli albaylar İlyas Çınar ve Hüseyin Vural da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Emekli Kurmay Albay İlyas Çınar’ın Maltepe’deki evine sabah saatlerinde giden polisler, yaklaşık 2.5 saat arama yaptı. Son olarak Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görev yaptığı belirtilen Çınar, Fatih Adliyesi’ndeki Adli Tıp merkezinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Emekli Albay Hüseyin Vural da gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.



Çağdaş Türkiye Partisi Genel Başkanı Hasan Ataman Yıldırım, yazar Engin Aydın ile Özkan Bektaş ve Mehmet Koral da gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek sorguya alındı.



Avukatlar: Koğuşlar soğuk, üşüyorlar



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin avukatları, koğuşların soğuk olduğunu belirttiler. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki koğuşlara konulan şüphelilerin avukatları, nezarethanede kaloriferlerin yanmadığını ve müvekkillerinin üşüdüklerini belirttiler. Bu arada, emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın diğer şüphelilerden ayrı bir odada tutulduğu da öğrenildi.



İZMİR



Şahin’in dostu emniyet amiri ve binbaşı gözaltında



Ergenekon soruşturmasının İzmir ayağında da Deniz Binbaşı Erbay Çolakoğlu ile Emniyet Amiri Ergin Erkılınçoğlu da gözaltına alındı. İzmir Emniyeti’nde birçok birimde görev alan Erkılınçoğlu’nun, Ankara’da gözaltına alınan eski özel harekâtçı İbrahim Şahin’le çok sıkı dost olduğu ve birlikte çalıştıkları öğrenildi.

İzmir’de sabah erken saatlerde yapılan operasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Şube’de emniyet amiri olarak görev yapan Erkılınçoğlu gözaltına alındı.



Danıştay bağlantısı kuşkusu



Engin Erkılınçoğlu’nun Danıştay’a yönelik saldırıda kullanılan Glock marka silahları temin ettiğinden kuşkulanıldığı bildirildi. Erkılınçoğlu’nun emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’le de ilişkisinin saptandığı kaydedildi.

Sporcu kişiliği ile tanınan ve motokros yarışmalarına katılan Erkılınçoğlu’nun bir süre “Yunus timi” olarak bilinen motosikletli ekiplerin amirliğini yaptığı ve yedi aydır raporlu olduğu öğrenildi.



Şahin’le çalıştı



Son görev yeri İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü olan Erkılınçoğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından 13.50 uçağıyla İstanbul’a gönderildi. Erkılınçoğlu, çıkışta yüzünü montunun şapkasıyla kapattı.

İki çocuk babası Erkılınçoğlu’nun gözaltına alınan eski özel harekâtçı Şahin’le çok sıkı dost olduğu, Şahin’in görev yaptığı dönemde alt kademesinde birlikte çalıştıkları belirtildi.

Foça Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan Çolakoğlu’nun da, askeri makamlarca İstanbul’da teslim edileceği kaydedildi.



SİVAS



Ermeni cemaati temsilcisine suikast hazırlığı iddiası



Ergenekon operasyonu kapsamında Sivas’ta aralarında Cumhuriyet Üniversitesi’nde görevli bir öğretim üyesi ile bir dönem Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış kişilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişi de polise teslim oldu. Zanlıların Sivas Ermeni Cemaati Temsilcisi Minas Durmaz Güler’e suikast planladıkları öne sürüldü.



Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmet Akyazı, eski Sivas Ülkü Ocakları başkanlarından Bekir Çelik ve Oğuz Bulut ile bir dönem MHP Sivas İl Yönetim Kurulu’nda görev alan lokantacı İbrahim Budaklı’nın gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi.



Şahin ile fotoğraf



Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, suikast silahı olarak bilinen bir adet kalem tabanca ile iki adet el bombası, beş adet ruhsatsız av tüfeği, kesici aletler ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çelik ve Bulut’un evlerinde yapılan aramalarda yine operasyon kapsamında eski Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin ile birlikte çektirilmiş fotoğraflar da bulundu.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanan zanlılardan ikisi serbest bırakıldı. Diğerleri için ek gözaltı süresi alınan zanlıların, Sivas Ermeni Cemaati Temsilcisi Güler’e suikast planladıkları öne sürüldü. Sivas’ın Kepenek Caddesi’nde kuyumculuk yapan Güler’e geçen Kurban Bayramı’nda suikast planlandığı, olayı ihbar alan güvenlik güçlerinin yakın koruma sağlaması nedeniyle planın hayata geçirilemediği iddia edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iki aydır takibe aldığı zanlılar sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların savcı Zekeriya Öz’ün talep etmesi halinde İstanbul’a gönderilebileceği kaydedildi.



KAYSERİ



Ergenekon soruşturmasının önceki aşamalarında İşçi Partisi’nin bilgisayarlarından MİT’e ait “Karargah Evleri” belgesi çıkmıştı. Belgede, çok sayıda üst düzey subayın katılımıyla Karargah Evleri adı verilen bir yapılanma oluşturulduğu, yapılanmanın başında ise bir albayın yer aldığı bilgisinin bulunduğu anlaşılmıştı. Ergenekon savcılarının talimatıyla, bu belgede Karargah Evleri yapılanmasının liderleri olarak ismi geçtiği öne sürülen Havacı Albay Cengiz Köylü, Kayseri’de gözaltına alındı.



TOKAT



Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin’in yeğeni olduğu öğrenilen Tokat Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru O.Y.Ş. ile bir okulda öğretmen olan O.S. gözaltına alındı. Zanlılar İstanbul'a gönderildi.