Türkiye yine izlenenler listesinde

T24 - ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), bu yıl da Türkiye’yi “izleme listesine” aldı.



“Türk hükümetinin, ülkedeki dini azınlıkların varlığını sürdürmesini tehlikeye atacak biçimde, dini özgürlüklere ya da inançlara ciddi kısıtlamalar koymaya devam ettiğini” iddia eden komisyon, “2011 Yılı Dünyada Dini Özgürlükler Raporu”nda Türkiye ile birlikte Afganistan, Belarus, Küba, Hindistan, Laos, Rusya, Somali, Tacikistan ve Venezüla “izleme listesi”nde yer aldı.



Raporun Türkiye bölümünde, “inanç ve ibadet özgürlüğünün Anayasa tarafından güvence altına alınmasına rağmen Türk hükümetinin, sıkı düzenlemeler getirerek ve dini kuruluşların tam yasal statüsünü reddederek dini kontrol etme yönünde uzun zamandır devam ettirdiği resmi çabaların, ciddi düzeyde din özgürlükleri ihlallerine neden olduğu” öne sürüldü. Raporda, “ihlalleri giderme yerine Türkiye, dini toplulukların iç yönetimi ve eğitimine müdahale etmeyi ve ibadet yerlerine el koymayı sürdürüyor” ifadesi kullanıldı.



“Komisyonun ilk kez 2009 yılında ’izleme listesi’ne aldığı Türkiye’de o tarihten bu yana koşulların daha da kötüye gitmesinden kaygı duyduğu” belirtilen raporda, “Türkiye’de devlet laikliğinin, özellikle dini azınlık toplulukları için dini özgürlükleri önemli ölçüde kısıtladığı” ileri sürüldü.

“Amerikan yönetiminin, Türkiye’nin din ya da inanç özgürlüğüyle ilgili uluslararası taahhütlerine uyması hususuna daha fazla vurgu yapmasının gerektiği” kaydedilen raporda, “ABD’nin özellikle Türk hükümetine dini toplulukların tam yasal statüsünü tanımayı uzun süredir reddetmesine son vermesi ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması ve Süryani Ortodoks Mor Gabriel Manastırı’na ait tüm arazinin hak sahiplerine iade edilmesi dahil olmak üzere dini azınlıkların din adamı yetiştirme haklarına izin vermesi yönünde çağrıda bulunması gerektiği” ifade edildi.







