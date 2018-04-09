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Ekonomi

Türkiye “Yıldız Sarayi Fotoğraf Koleksiyonu” ile Londra Kitap Fuarı'nda

İstanbul, 9 Nisan (DHA) - Sultan II

09 Nisan 2018 18:54

İstanbul, 9 Nisan (DHA) - Sultan II. Abdülhamid’e ait fotoğraf koleksiyonu, Fransa ve Almanya’nın ardından İngiltere’de sergilenecek. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında  “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı–İngiltere İlişkileri” adlı kitabın lansmanı, 10-12 Nisan tarihleri arasında Londra Kitap Fuarı’nda yapılacak.
Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde, Sultan II. Abdülhamid ve dönemini araştırmak üzere kurulan Türkiye’deki ilk bilimsel araştırma ve uygulama merkezi olma özelliğini taşıyan Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi “Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Dünyaya Bakmak” yaklaşımı ile dünyaya açılmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında; Osmanlı’nın son dönemindeki dış dünya ile olan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler Sultan II. Abdülhamid’in fotoğraf koleksiyonu üzerinden inceleniyor.
Proje kapsamında ayrıca 911 albüm ve 36 bin 585 kare fotoğraftan oluşan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun hikâyesini anlatan Saraydan Bakmak (Through Ottoman Eyes) belgesel filminin yurtdışı lansmanı da yapılacak. Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde 12 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek belgesel gösteriminin ardından; “Kültürel Miras” başlığı ile düzenlenecek panelde Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Vahdettin Engin, Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Sultan II.Abdülhamid ve dönemi ile birlikte Osmanlı-İngiltere ilişkilerini yorumlayacak.
Sultan II. Abdülhamid’in dünya görüşünde ve geleceğe dönük hedeflerinde, dünyayı takip etmenin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Özyetgin,  Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2019 yılı için “UNESCO Dünya Belleği Mirası Listesi”ne Türkiye’nin iki adayından biri olarak belirlendiğini duyurdu.

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