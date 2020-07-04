Türkiye'yi sıcak günler bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuna dair son tahminlerinde, hava sıcaklıklarının artacağı uyarısında bulunuldu. Tahminlere göre Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinin ise sağanak yağış yaşayabileceği konusunda uyarı yayınlandı. İşte detaylar...

Hava sıcaklıklarının bugünlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu

İSTANBUL °C, 32°C



KOCAELİ °C, 33°C

İZMİR °C, 36°C

MUĞLA °C, 38°C



ADANA °C, 36°C



ANTALYA °C, 33°C



ANKARA °C, 35°C



ESKİŞEHİR °C, 35°C



KONYA °C, 31°C



SİVAS °C, 32°C



RİZE °C, 29°C



TRABZON °C, 28°C



ERZURUM °C, 25°C



MALATYA °C, 37°C



DİYARBAKIR °C, 40°C



GAZİANTEP °C, 39°C



ŞANLIURFA °C, 42°C.