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Türkiye, yerli hava ve füze savunma sistemi geliştirmek için 2 ülkeyle anlaştı

"Hava ve füze savunma sistemi, her türlü tehdide karşı koyacak nitelikte"

16 Temmuz 2017 14:36

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hava savunma sistemi yeniden gündeme gelen Türkiye'nin, NATO ittifakı altında kendi hava ve füze savunma sistemini geliştirmek için Fransız ve İtalyan şirketlerle ilk mutabakatın imzalandığı açıklandı. Konuyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan 3 ülkenin yaptığı, son derece büyük çaplı bir proje. Birlikte yürümeye başlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, Türkiye, kendi hava ve füze savunma sistemini kurma kararı aldı. Bu amaçla Türk, Fransız ve İtalyan şirketleri arasında ilk mutabakat zaptı da imzalandı. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin hava savunma konusu yeniden gündeme gelmiş, hem iç hem de dış tehdide karşı, özel bir hava savunma sisteminin gerekliliğine dikkat çekilmişti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara'da yapılan Fransa Milli Günü resepsiyonunda bu konuya değindi ve Türkiye'nin kendi hava ve füze savunma sistemini geliştireceğini açıkladı.

“Türkiye, Fransa ve İtalya'nın hava ve füze savunma sistemi, her türlü tehdide karşı koyacak niteliği birlikte geliştirmeye yöneliktir'' diyen Işık şunları söyledi:

“Bu proje, araştırmayı, geliştirmeyi ve ortak üretimi kapsıyor. NATO şemsiyesi altında ittifak ilişkisi olan 3 ülkenin yaptığı, son derece büyük çaplı bir proje. Birlikte yürümeye başlıyoruz.''

Komşularımızda var

Bu arada, komşumuz Yunanistan, NATO sistemlerine entegre ABD yapımı, Patriot ile Rus malı S-300 hava savunma sistemi kullanıyor. Bulgaristan'da da Rus S-300'ler konuşlu bulunuyor. Azerbaycan ve İran, Rus malı S-300 hava savunma sistemi aldı. Suriye'de Şam ve civarında S-300, Lazkiye bölgesinde ise bunun bir üst modeli olan S-400 füze savunma sistemi bulunuyor.

 

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