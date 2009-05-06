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Spor

Türkiye yerini korudu, İspanya yine zirvede

06 Mayıs 2009 17:19

 
FIFA'nın Mayıs ayı dünya sıralamasında Türkiye, geçen ay olduğu gibi 14. sırada yer aldı. Son Avrupa şampiyonu İspanya ise zirvedeki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Mayıs ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 14. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın lider olduğu listede bu ay ilk 39 ülkede değişiklik olmadı. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Nisan ayı sıralamasının açıklanmasının ardından dünya genelinde sadece 22 milli maç yapılırken, Asya ülkeleri milli takımları arasında yapılan AFC Challenge Cup'ta 2010 için 20 eleme maçı ve Güney Afrika'da 2 hazırlık maçı oynandı.

Türkiye, geçen aya göre 2 puan kaybetti, ancak 923 puanla yine 14. sırada yer aldı.

İspanya'nın ardından Almanya 2, Hollanda ise 3. sıradaki yerini korudu.

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