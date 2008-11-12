Türkiye yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, bin 32 puanla 13. sıradaki yerini korudu.







2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle, dünya klasmanında ilk sıraya yükselen, Türkiye'nin 19. Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, bin 657 puanla liderliğini sürdürürken, 3. sırada yer alan Almanya, İtalya ile yer değiştirdi ve 2. sıraya yükseldi.



2010 Dünya Kupası elemelerinin etkili olduğu ve toplam 134 maça bakılarak belirlenen sıralamada, dünya kupasını 5 kez kaldıran Brezilya 1 basamak gerileyerek, Hollanda ile yer değiştirdi ve 5. sıraya oturdu, 7. sıradaki Arjantin ise 1 basamak yükseldi ve önceki sıralamada 6. sırada bulunan Hırvatistan'ın yerini aldı.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerini geçemediği için Haziran ayından sonra bir daha ilk 10'da yer alamayan İngiltere, bu defa 4 sıra birden yükselerek, 10. sırayı ele geçirdi.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalisti Rusya da 1997 yılından bu yana en iyi derecesi olan 8. sıraya oturdu.



Sıralamanın sürprizi, 33 basamak birden yükselerek, 83. sıraya çıkan Jamaika oldu. Jamaika, 19. Dünya Kupası elemelerinde Meksika ve Honduras'ı mağlup etmişti.



TÜRKİYE YERİNİ KORUDU



Dünya kupası elemelerinde 5. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bin 32 puanla 13. sıradaki yerini korudu.



(A) Milliler'in gruptaki rakiplerinden Belçika 4 basamak gerileyerek 51. sıraya, 9 basamak gerileyen Ermenistan da 110. sıraya düşerken, 8 basamak yükselen Bosna Hersek 67., 6 basamak çıkan Estonya da 131. sıraya yerleşti.



Aralık ayı FIFA dünya sıralaması, ayın 17'sinde açıklanacak.



Sıralamadaki ilk 20 takım şöyle:



1. (1) İspanya1657 puan



2. (3) Almanya1413



3. (2) İtalya1356



4. (5) Hollanda1306



5. (4) Brezilya1286



6. (7) Arjantin1181



7. (6) Hırvatistan 1158



8. (9) Rusya 1079



9. (8) Çek Cumhuriyeti 1062



10. (10) Portekiz

1058



10. (14) İngiltere 1058



12. (11) Fransa1035



13. (13) Türkiye1032



14. (12) Kamerun1013



15. (16) İsrail1004



16. (15) Bulgaristan 951



17. (22) Paraguay934



18. (17) Yunanistan 907



19. (18) Romanya892



20. (19) Ukrayna883



(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor.)

