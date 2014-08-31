Türkiye-Yeni Zelanda maçında 'haka dansı' tartışması

2014 FIBA Dünya Kupası C Grubu'nda Türkiye'nin 76-73 kazandığı Yeni Zelanda maçında, rakip basketbolcuların yaptığı Haka dansı tartışma konusu oldu. Karşılaşma öncesi Yeni Zelandalı basketbolcular, sahada geleneksel Haka dansını yaptı. Bu sırada A Milli Takım oyuncuları, sırtını dönerek yedek kulübesine gitti. Bu hareket, İspanyol basınına "şampiyonanın ilk polemiği" şeklinde yansıdı.

Sabah'ın haberine göre '12 Dev Adam'ın, Haka dansı nedeniyle alındığını savunan Marca gazetesi, Yeni Zelandalı basketbolcu Frank Casey'in, Türk basketbolcuları, Yeni Zelanda kültürüne "hakaret ve saygı göstermemekle" suçladığını belirtti.

Casey, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Diğer maçlarda Türkiye hep bize saygı göstermiştir ama bu kez yapmamaya karar verdiler. Onlar, ülkemizin takımını, geleneğini ve kültürünü temsil eden bir şeye hakaret edip, saygı göstermemeyi seçtiler. Bu bizi birleştiren bir şey ve şampiyona boyunca diğer maçlarda da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuyla ilgili yabancı bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ise "Yeni Zelanda için çok önemli olan Haka dansına saygı gösteriyoruz. Onlar için önemli ama ben bizim için çok önemli olan bir maçta takımımın motivasyonunu yüksek tutmak istiyordum. Eğer tüm takımlar maçtan 2 dakika önce tarihsel bir figürlerimizi yaparsak maça motive olamayız" şeklinde konuştu.