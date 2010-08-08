-TÜRKİYE YENİ ZELANDA KARŞISINDA GALİP İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Adidas İstanbul Cup'ın ikinci gününde Türkiye, Yeni Zelanda'yı 22 sayı farkla 87-65 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da basketler buldu ve 5. dakika 8-7 Yeni Zelanda üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra pota altını iyi kapatan milli takım, rakibini dış şutlara zorladı. Üst üste üçlüklerden boş dönen rakibi karşısında Türkiye, Hidayet ile basketler buldu ve ilk çeyreği 19-10 önde tamamladı. (A) Milli Takım, yaptığı müthiş savunmayla adeta rakibine potayı göstermedi. Boyalı alanda özellikle sert savunma yapan milliler, hızlı hücumlardan da sayılar çıkardı. Ömer Onan ile skorer bir oyun sergileyen Türkiye, farkı giderek açtı ve ilk yarıyı 19 sayı farkla 49-30 önde kapadı. İlk yarıdaki sert savunmasını ikinci yarıya taşıyan Türkiye, Hidayet ve Sinan ile basketler bularak farkı açmaya devam etti. Milliler, 24. dakikada farkı 23 sayıya (58-35) çıkarırken, 3. periyotu da 68-52 önde geçti. Son periyotta rahat oyununu sürdüren milli takım karşılaşmayı da 87-65 kazandı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Fatih Aslanoğlu, Önder Yılmaz Türkiye: Sinan xx 6, Cenk xx 9, Hidayet xxx 12, Kerem Gönlüm xx 8, Semih xx 6, Kerem Tunçeri xx 12, Ömer Onan xx 5, Ömer Aşık xx 7, Ersan xxx 14, Oğuz xx 6, Engin xx, Cevher xx 2 Yeni Zelanda: Tait xx 6, Penney xx 13, Abercrombie xx 9, Anthony xx 5, Pledger x 5, Fitchett x 3, Bradshaw x 4, Vukona x 2, Jones xx 13, Frank x 3, Cameronx 2, Kench x 1. Periyot: 19-10 Devre: 49-30 (Türkiye lehine) 3. Periyot: 68-52 5 Faulle Çıkan: 28.56 Semih (Türkiye)