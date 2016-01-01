Türkiye, yeni yılda ne istiyor?

2016 yılına girerken, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlardan, “2016 yılının barış içinde geçmesi” dileği yükseldi. Diyarbakır’da katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi “Tahir Elçi’nin nefesinde yarım kalmış barış sözcüğünü yenileyerek katilinin adalete teslim edilerek karşılık bulacağı bir yıl diliyorum” dedi.

Cumhuriyet’in derlemesine göre Türkiye’deki vatandaşların dilekleri şöyle:

TÜRKAN ELÇİ: “Tahir Elçi’nin nefesinde yarım kalmış barış sözcüğünü yenileyerek katilinin adalete teslim edilerek karşılık bulacağı bir yıl diliyorum.”

SERDAL ATEŞ: “Ülkemizde ve dünyada kötü geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. İşsizim. Bekârım. Günlük bir şeyler yaparak geçimimi sağlamaya, aileme yük olmamaya çalışıyorum. Ülkemde ve dünyada barış, huzur olsun diliyorum.”

ÖZGÜR CENGİZ : “2016’nın dünya barışının sağlandığı, demokrasinin yaygınlaştığı, iş kazası ve meslek hastalıklarının olmadığı, çalışanların emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını dilerim.”

AYŞEGÜL SUTEKİN : “2016 yılında her şeyin yenilenmesini, tüm dünyadaki savaşların durmasını, terörün bitmesini, her insana eşit yaşam hakkı sunulmasını, merhametin, barışın ve kardeşliğin herkesi sarmasını diliyorum.”

MERYEM GÖKTEPE: “1996’dan beri yeni yıllara kırgınım. Bu ülkeye barış geldiği zaman yeni yıl gelmiş olacak. Barış diliyorum.”

EKREM BİLGİN (54-Sivas'ın Suşehri ilçesinde 4 köy arasındaki 'su'dan kavgayı Jandarma köylülerin üzerine biber gazı atarak çözdü. O 4 köyden biri olan Akıncı Köyü Muhtarı): "Huzurun, mutluluğun barışın gelmesini istiyorum"

VELİ SAÇILIK(38, Burdur E tipi Cezaevi 1999-2000 yılları arası siyasi tutuklu olarak yargılanıp kolunu kaybeden aktivist): "Gökyüzüne kafessiz bakabildiğimiz, rüzgâr kadar özgür olduğumuz, kanla değil de yağmurla ıslandığımız kardeşçe günler yaşamayı diliyorum)

ALİ AHİ (35-Van, 2011 yılında 601 kişinin öldüğü Van depreminden sonra konteyner kentte yaşayıp, şimdi kirada oturan, işsiz) "Yeni yıldan bir umudum yok. Bu devletten bir beklentim yok. O yüzden yeni yıldan bir şey dilemiyorum"

NEŞE KARAHAN (Artvin 60, emekli esnaf, çevre aktivisti): "Çevreye ve doğaya daha saygılı bir yönetim anlayışının egemen olmasını istiyorum. Cerattepe'de direnmeye devam ediyoruz. Yeni yılda Cerattepe'de direniş yerine çoşku, huzur hâkim olmasını istiyoruz.