Türkiye yeni yıla evde giriyor; ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan, 80 saat sürecek sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibariyle başladı. Yılbaşını da içine alan kısıtlama, pazartesi günü (4 Ocak) sabah saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, yılbaşına özel olarak perşembe gününden başlayacak ve hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde saat 21.00'den, pazartesi sabah saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bakanlığın yayınladığı genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtildi.

Marketlere ve fırınlara gidilebilecek

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, balıkçı, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılacak).

Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Lokanta ve restoranlar gece yarısına kadar hizmet verecek

Salgının ilk dalgasında uygulanan kısıtlamaların aksine fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-­00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak için açık olabilecek.

Alkol satılmayacak

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" paragraf, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

Bakanlığın daha önce yolladığı genelgeye göre; Sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak. Cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkallardan alkollü içki alınamayacak. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

İşte sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna olanlar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle izinli olanlar şöyle listelendi: