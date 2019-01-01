Türkiye yeni yıla böyle girdi

Bir yılı daha arkamıza bıraktık. Türkiye, yeni yıla girdi. 2018 arkada kalırken, 2019 tüm umutlarıyla birlikte tabağımızda yerini aldı.

Kaldırım taşlarının altındaki plajda zaferlerimizi kutlayacağımız bir yeni yıl dileğiyle....

“Sabahleyin

Karayı kaldırın mavi koyun umudumu yitirmedim

Beni çağırın gülümserken uykunun bir yerinde

Eliniz beyazken uzatın isterim

Karayı kaldırın sevgi koyun umudumu yitirmedim”

İzmirliler yeni yılı coşkuya karşıladı

İzmir'de, eğlence merkezlerine akın eden vatandaşlar, 2019'u büyük bir coşkuyla karşıladı.



İzmirliler, 2019'a Cumhuriyet Meydanı'nda DJ Mano'nun gösterdiği sahne performansı ile girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona katılan yüzlerce İzmirli, DJ Mano'nun çaldığı birbirinden hareketli remiks parçalar ile eğlendi. Müziğin ritmine kapılan vatandaşlar, dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Saat 00.00'ı gösterdiği anda İzmirliler büyük bir coşkuyla 2019'u kutladı.



Öte yandan, kent genelinde sokaklara çıkan vatandaşlar, caddelerde otomobilleri ile konvoy oluşturarak yeni yılın sevincini yaşadı.

Siverek’liler 2019 silahlarla girdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü her yıl yaşanan silahlı kutlamanın önüne geçmek için gün boyunca belediye anons sisteminden vatandaşları uyardı. Gece saatlerine kadar yapılan anonslarda, “2019 yılına girerken iyi günde ve kötü günde her zaman emniyetin yanında olan Siverek halkına sağlık mutluluk ve başarı getirmesini dilerken, vatandaşlarımızın kutlamalar esnasında ateşli silah havai fişek kullanmasın, hukuken suç teşkil eden, toplumda telafisi mümkün olmayan acılara ve sıkıntılarda yol açıldığı bilindiğinden ateşli silahla kutlama yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın cezai işlemlere maruz kalarak mağdur olmaması için kutlamalar esnasında ateşli silah kullanmaması konusunda gerekli hassasiyetin göstermesini temenni ediyoruz” denildi.



Bu uyarıya rağmen 2019 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Trakya'da yeni yıl coşkusu

Edirne’de ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi’nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, 4 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen rağmen yerel grupların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi. Tekirdağ ve Kırklareli'nde ise yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında sürdü.



Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Akşam saat 22.30’dan itibaren ise caddede oluşturulan sahnede yerel gruplar yeni yıl için konser vermeye başladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişi Saraçlar Caddesi’ni doldurdu. Belediyenin sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 00.00'ı gösterince coşkuyla '2019'a merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an kentin 3 ayrı tarafından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek kutladı.

Komşular da yeni yıla Edirne'de girdi

Kur farkı nedeniyle alışveriş için Edirne'ye akın eden Yunanistan ve Bulgaristanlı turistlerde yeni yıl eğlencesi tercihi de Edirne'de oldu. Kentin büyük otellerindeki kutlamalara katılan yabancı turistler yeni yılı Türkçe şarkılarla eğlenerek karşıladı. Otel işletmecisi Yalçın Algur, alışveriş için kente gelenlerin yeni yıl eğlencesi için de geldiklerini belirterek, "Kur farkından dolayı zaten Edirne'ye çok Yunan ve Bulgar turist geliyordu. Otelimizdeki yeni yıl eğlencesinde müşterilerimizin yüzde 80'i şu an yabancı. Bu ilgilerinden çok memnunuz" dedi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni yıl eğlenceleri nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

İranlı turistler yeni yıla Van'da dans ederek girdi

Van'a gelen İranlılar, Büyük Urartu Oteli'ndeki eğlence merkezinde yeni yıla dans ederek girdiler.



İranlı turistlerin gözde tatil yeri haline gelen Van'daki eğlence merkezleri, bu yıl da dolup taştı. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yılbaşı gecesi sabaha kadar eğlenerek ve dans ederek girdi.



Her yılbaşı olduğu gibi bu yıl'da Van'daki bir çok eğlence merkezi İranlı turislerle dolup taştı. İranlı turisler kiraladıkları eğlence merkezinde çoşkuyla yeni yıla girdi. Büyük Urartı Oteli'nde eğlence merkezinde Farsça şarkılar eşliğinde doyasına eğlenen İranlı turistler, Türkiye'yi ve özellikel Van'ı çok sevdiklerini belirterek, "Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Bu yılın barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Herkeze mutlu yıllar. Van'ı çok seviyoruz.Çok iyi eğlendik." diye konuştular.

Malatya'da yılbaşı kutlamaları coşkulu geçti

Malatya'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise, polisler tarafından denetim yapıldı.



Yerel şarkıcı ve DJ'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık dans ederek yeni yıla girdi. Saat 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar 2019'u konfeti ve yapay karlar eşliğinde kutladı. Renkli ışıklarla ve çam ağaçları ile süslenen mekanlar dolarken, yüzlerce vatandaş hareketli şarkılara eşlik ederek, dans etti.



Büyük ilgi gören eğlence mekanlarının çevresinde ve kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, taşkınlık yapanlara denetim yaptı. Trafik ekipleri alkol, asayiş ekipleri ise genel bilgi taraması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı. Alkollü araç kullanan sürücülerin ise, ehliyetlerine el konulup ceza kesildi.