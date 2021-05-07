Türkiye yeni haftaya güneşli girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hafta sonu yurdun farklı bölgelerinde sağanak yağışlar kendini gösterecek. Bugün doğu kesimlerde etkili olacak yağışlar yarın İstanbul ve çevresini de etkileyecek. Yeni haftada ise yağışlar yurdu terk edecek, açık ve güneşli bir hava yurt geneline hakim olacak.

Mayıs ayının ilk haftası geride kalırken yurtta sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Yazın kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde sağanak yağışlar yer yer etkili olurken yağış alan bölgelerde birkaç derece sıcaklık düşüşü gerçekleşiyor. Gelecek hafta ise yurtta yağışsız bir hafta bekleniyor, sıcaklık değerleri ise yazı aratmayacak.

Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Akdeniz’de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.