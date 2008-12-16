

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolda Türkiye'nin önemli bir potansiyeli bulunduğunu ve milli takımın yeni Brezilya olabileceğini söyledi.



Marka Kent İzmir paneller serisi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege TV işbirliğiyle düzenlenen ''Futbol'' panelinde Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin futbolda 15-20 yılda çok ciddi bir sıçrama yaptığını anlatan Terim, ''Türkiye Avrupa'nın önemli güçlerinden biri haline geldi. Avrupa Birliği'ne elbette girer. Ancak ter dökmeden, emek vermeden bir şey olmuyor. Avrupa'nın en büyüklerinden biri olabilir mi? Evet, olabilir, en güçlüsü olabilir. Türkiye yeni bir Brezilya olabilir. 70 milyonu aşkın nüfusumuz var. Futbola olan ilgi malum. Sosyo ekonomik koşullar ortada. Futbol gelir grubu düşük kitlelerin sporu. Türkiye, bu konuda potansiyele sahip'' şeklinde konuştu.



Terim, Türkiye'de sporda ve futbolda büyük patlama yapacak koşullar bulunduğunu kaydederek, ''Yeter ki çocuklarımıza okullarda spor yapma imkanı sağlansın. İlköğretim çağında 17 milyon gencimiz var sporda kullanabileceğimiz. Okullarla futbolu barıştırmamız lazım. Futbolun ülke ekonomisi için katkısını geç anlamamıza rağmen son zamanlar Dünya üçüncülüğü ve Avrupa üçüncülüğü elde ettik. Geçtiğimiz ay FIFA sıralamasında ilk 10'un içerisindeydik. İstikrarlı bir büyümeyle Avrupa'yı sarsacak, Şampiyonlar Ligi'nde kupa alacak takım yaratabiliriz. Büyük organizasyonlarda sürekli zirvede yer alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var'' dedi.



TERİM: FORMAYI PAZARLIK KONUSU ETTİRMEYECEĞİZ

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'na çağrılıp çağrılmadığına ilişkin bir soru üzerine, ''Formayı pazarlık konusu ettirmeyeceğimizi açıkladık. Oynamak isteyene engel olmadık. Kamuoyuna doğruları söylemekte yarar var. Mesut ve onun gibi olan arkadaşlarımızı genç takım ve bölge hocalarımız çok önceden bulmuştur. Bugünün konusu değildir. Mesut daha önce davet edildi. Ancak hiçbirine cevap vermemiştir. Konu budur. Ailesi de zamanında tercihini başka yönde yapmıştır. Ancak bu kadarını paylaşabilirim. Barış için de bir açıklama oldu. Milli takım, hakeden herkese açıktır. Futbol Federasyonu'na başka, kamuoyuna başka açıklama yapmak çok doğru birşey değil. Biz oyuncularımızı çok sevdiğimiz için çok şeyi paylaşmıyoruz'' dedi.



Terim, Galatasaraylı Barış Özbek'in milli takımda oynaması için en az 5 kez öneri yapıldığını bildirdi.



İzmir'in organizasyonlar konusunda her zaman gözdeleri olduğunu anlatan Terim, kimi turnuvaları iptal etmelerine karşın 8 ülkenin katıldığı Uluslararası Ege Turnuvası'na dokunmadıklarını kaydetti.



Milli maçların nerede yapılacağına Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu tarafından karar verildiğini, kendilerinin görüş bildirdiğini ifade eden Terim, ''İzmir'de çok maç oynanabilir. İspanya maçı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama son hazırlık maçımızı burada oynayacağız'' diye konuştu.



Terim, İtalya'da kulüplerin birer sahibi olduğunu ve yerel yönetimlerin de kulüplere katkı sağlamasına gerek bulunmadığını dile getirdi.



Bayan futboluna da önem verdiklerini kaydeden Terim, futbolu bir ''erkek oyunu'' olarak görmediklerini ve bayan futbolunun gelişimini teşvik ettiklerini söyledi.



Terim, İzmir'e bundan sonraki gelişinde ''Markalaşmış İzmir'i'' konuşmayı istediğini vurguladı.



World Soccer dergisinin anketinde en iyi 10 teknik direktör arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine Terim, bundan ''Bir Türk olarak mutluluk duyduğunu'' kaydetti.



MİLYAR DOLARLIK TANITIM

A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'nda milyar dolarlık kampanyayla yapılamayacak tanıtımı futbolcularıyla yaptıklarını ifade eden Terim, ''Bunu futbolun inanılmaz gücü sayesinde yaptık. Herkese şapka çıkartan maçlar oynadık. Müthiş galibiyetler kazandık. Siyasilerin 20 yılda yapamayacağı şeyleri 20 günde futbolcularımla yaptık. Türkiye sempatik bir ülke oldu. İlişkilerimizi düzeltemediğimiz ülkelerden bile tebrik mesajı aldık. Daha sonra Ermenistan'da bile çok büyük saygı gördük, ağırlandık'' diye konuştu.



SPOR TURİZMİ

Dünyada hızla gelişen spor turizmi diye bir sektörün olduğunu kaydeden Terim, Türkiye'nin iklim olarak buna çok müsait olduğunu, özellikle Antalya bölgesinde bu tür yatırımların arttığını ifade etti.



Bu yatırımların daha da geliştirilmesi gerektiğini Terim, ''Bunları daha iyi tanıtımla pazarlamak zorundayız. Antalya futbolun en önemli merkezlerinden biri haline gelebilir. İzmir'i de aynı şekilde düşünüyorum. İzmir kış aylarında futbol yatırımları yapmak zorundadır. Kamp için dünyayı buralara çekmeliyiz. Bütün dünyayı buralara getirmek mümkün olabilir ama bizim sporcu yetiştirmemiz, kendi değerimize sahip çıkmamız lazım'' dedi.



A Milli Takımın Fildişi Sahili özel maçını oynayacağı Atatürk Stadının özellikle atmosfer olarak yetersiz olduğunu kaydeden Terim, ''Bir takım eksiklerimizi süratle gidermek zorundayız. Kendi ülkemize kendi kentimize yatırım bunları çözecektir. Tanıtım yapacaktır ve spor ülkesi olduğumuzu dünyaya sunacak ve dünya öğrenecektir. İzmir tesis açısından Türkiye'de sayılı illerden biri. Akdeniz Oyunları ile Atatürk stadı yapıldı. Tüm milli maçlar ve büyük maçlar oynanırdı. Bir de UNIVERSIADE ile makyaj yapıldı. Ama çok büyük bir zaman diliminin boşa harcadığını gördük'' şeklinde konuştu.



Sadece tesis kurmakla kalmamak gerektiğini ifade eden Terim, marka yaratmanın çok önemli olduğunu söyledi.



Porto'nun İzmir'in yarı nüfusunda olduğunu kaydeden Terim, buna rağmen şehrin takımının Avrupa'nın iki önemli kupasını müzesine götürdüğünü ifade etti.



Terim, herkesin Porto kentini tanıdığını belirterek, ''İzmirlinin de Porto bunu yaptığına göre ben neden yapamıyorum diye düşünmesi lazım. Değişim için önce biz de yapabiliriz demek şart'' diye konuştu.

