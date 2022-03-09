Türkiye Yem Sanayicileri Birliği: Fabrikalar yem sattığında yerine yenisini koyamıyor

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, “Fabrikalar yem sattığında yerine yenisini koyamıyor. Hammadde çok pahalı” dedi.

Karakuş, "Yem fabrikaları, yem sattığında yerine yenisini koyamıyor. Hammadde çok pahalı. Bütün hammaddeler artarken et ve süt fiyatları, ekmek gibi baskı altında tutuluyor. Sütçüler bizden aldıkları fiyatlarla kar elde edemiyor" diye konuştu.

Ülkü Karakuş’un verdiği bilgiye göre, son iki yılda yem hammaddesi fiyatlarındaki artış şöyle gerçekleşti:

Mısır: 2020’deki fiyatı bin 300 TL iken 2022’de 5 bin 200 TL’ye kadar çıktı. Fiyatı yüzde 184 arttı.

Arpa: Bin 328 TL’den 4 bin 750 TL’ye çıktı. Fiyatı yüzde 178 arttı.

Soya küspesi: 2 bin 659 TL’den 10 bin 332 TL’ye çıktı. Fiyatı yüzde 160 arttı.

Buğday kepeği: Bin 555 TL’den 4 bin 500 TL’ye çıktı.

Mısır kepeği: Bin 456 TL’den 4 bin 449 TL’ye çıktı.



Ham yağ (içerisinde soya ve kanola yağı bulunan yemin ham maddesi): 4 bin 969 TL’den 27 bin 265 TL’ye çıktı. Fiyatı yüzde 200 oranında arttı.

Süt yemi: Bin 560 TL’den 5 bin 500-6 bin TL’ye çıktı. Fiyatı yüzde 130 arttı.

Besi yemi: Bin 460 TL’den 5 bin TL’ye çıktı. Fiyatı yüzde 140 arttı.

"Bütün hammadde fiyatları arttı"

Karakuş, şu değerlendirmede bulundu:

"2020 yılında mısırın tonu bin 300 TL. Şu an ise 5 bin 200 TL’ye alamıyorsunuz. Pandemide, yem hammaddesinde yüzde 200-500 arasında değişen fiyat farkları var. Yağlar, yüzde 300-400 civarında artış gösterdi. Bütün hammaddeler artarken et ve süt fiyatları, ekmek gibi baskı altında tutuluyor. Sütçüler bizden aldıkları fiyatlarla kar elde edemiyor. Süte 6,5 lira zam istiyorlar. ÜFE şu anda yüzde 80’ni bulmuş vaziyette. Enflasyon mayısta yüzde 70’lere çıkabilir. Bu, dünya koşullarından dolayı önümüzde duran bir sonuç."

"Stoklar ucu ucuna yetecek"

Yemin ana hammaddesi soya fasulyesi. 2,5 ton civarında mısır, 1 milyon tonun üzerinde ayçiçeği küspesi ithal ediyoruz. Toplamda 12 milyon civarında hammadde ithal ediyoruz. 4 milyar dolar civarında ithalata para ödüyoruz. Yem ve unda, makarnada ithal etiğimiz hammaddenin yüzde 70’ni Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz. TMO ve özel sektörün stoklarına bakıldığında, sezonu ucu ucuna yakalayacak gibi görünüyor. Yani haziran başına kadar.”