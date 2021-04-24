Türkiye'ye temsilci atayan Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, limited şirket kurarak Türkiye'de temsilcilik açan Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uygulanan reklam yasağının kaldırıldığını Twitter'dan duyurdu.

Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen yasağın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını söyleyen Sayan, "Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç, kanuna uygun olarak tamamlandı" dedi.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre, Twitter, "İnternet içerik hizmetleri limited şirketi" unvanıyla şirket kurdu. 10 bin lira sermayeli şirketin adresi, İstanbul'un Şişli ilçesi oldu.