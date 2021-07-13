Türkiye'ye "milli güvenlik" gerekçesiyle alınmayan KKTC'li araştırmacı Dr. An: Karar siyasi

Türkiye'ye "milli güvenlik" gerekçesiyle alınmayan Kuzey Kıbrıslı araştırmacı yazar Dr. Ahmet Cavit An, hakkındaki kararın geçen yıl eylül ayında alındığını ve "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay öncesine tekabül edilmesinin tesadüf olmadığını" ifade etti.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan An, "kararın Kıbrıslı aydın, muhalif ve barış yanlısı olanlara karşı olduğunu" belirtti ve “Seçim öncesi federasyon yanlılarını, çözüm yanlılarını, barış yanlılarını, Türkiye’nin buradaki işgaline karşıt olanları bir liste yapın dediler herhalde. Biz bunları korkutalım dediler. Böyle istediler. Onların bürokrasisi de böyle çalışır” dedi

Bu kararın siyasal olduğun söyleyen An, 2003’te Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açtığı davayı kazandığını hatırlattı.

Daha önce Facebook sayfasında başkasına ait paylaştığı bir karikatürde Türkiye’ye "terörist" denildiği yönünde suçlamalara da maruz kaldığını vurgulayan An, "Sen Suriye’nin kuzeyini işgal ettin, Irak’ın kuzeyini işgal ettin. Benim ülkemde de 160 bin Kıbrıs Rum’u, 40 bin Kıbrıslı Türk’ü göçmen yaptın. Adada 46 senedir ne yapıyorsun? Bu sürede 150 bin nüfus aktardın, Kıbrıs Türkleri azınlığa düştü” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'ın eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden, 6 Temmuz’da “güvenlik gerekçesi” denilerek Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan geri gönderildi.

Bizden, sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, “PC1922 uçuşuyla İstanbul Sabiha Gökçen'e geldim. 8 Eylül 2020'de 5 yıllık giriş yasağı konmuş. Milli güvenliğe aykırı diye bir ifade kullanıldı gerekçe olarak. G82 dendi. Telefon ve param alınıyor. Sabah 6.20'de KKTC'ye geri gönderileceğim söylendi” diye belirtti.