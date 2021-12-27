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Türkiye'ye girişte evcil hayvana kısıtlama uygulanmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu, canlı hayvan ithalatında alınacak tedbirleri masaya yatırdı

27 Aralık 2021 11:00

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu, Covid-19 önlemleri kapsamında önümüzdeki süreçte canlı hayvan ithalatında alınacak tedbirleri masaya yatırdı.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, yolcu beraberinde getirilen, sahiplerinin ya da sorumlu kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi amaçlanmayan arı, kabuklu hayvanlar ve kümes hayvanları haricindeki omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşlar için Türkiye'ye girişte kısıtlama uygulanmayacak. Sayılan hayvanlar için halihazırda uygulanan 14 günlük izolasyon şartı kaldırılacak.

Ticari amaçla Türkiye'ye getirilecek olan kafes altındaki büyük kediler (puma, aslan, kaplan, leopar vb.), evcil kediler, köpekler, gelincikler, domuzlar, primatlar, pangolinler, yarasalar, kemirgenler, geyikler, rakun köpekleri, su samurları, goriller ve sansarlar için pandemi süresince ithalat kısıtlaması uygulanacak.

Özel amaçlı eğitilmiş köpeklere herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı
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