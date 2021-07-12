T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

Orhan İnandı

12 Temmuz 2021 18:56

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
 
 
Orhan İnandıMİToperasyonFETÖTürkiyeOrta Asyatutuklandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24