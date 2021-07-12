Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-rpnbwx">\n<div id="id__gjiqe3zak3a" class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-h1js2l r-16dba41 r-1c92x1x r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu <strong>Orhan İnandı,</strong> <em>"silahlı terör örgütü yöneticiliği"</em> suçundan tutuklandı.</span></div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n"> </div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1aqtj8z">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>