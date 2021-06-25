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Ekonomi

Turist sayısı yüzde 3 bin arttı; Mayıs'ta 936 bin turist ülkeye giriş yaptı

25 Haziran 2021 12:27

Mayıs ayında Türkiye'yi ziyarete gelen yabancı turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 bin 39 artarak 936 bin 282 olarak kaydedildi.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde gelen yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalış göstererek 3,68 milyona geriledi.

Türkiye'ye en çok turist 236 bin 212 ile Ukrayna'dan geldi. Ukrayna'yı sırasıyla Almanya ve Bulgaristan takip etti.

Ülkeye gelen turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller, İstanbul, Antalya, Edirne ve Muğla olarak sıralandı.

 

 

TuristMayısTürkiyeOcak-MayısUkraynaAlmanyaBulgaristan
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