'Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar son 15 yılın en düşük seviyesinde'

Türkiye’ye gelen -gayrimenkul hariç- doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) 2019’da 5,6 milyar dolarla son 15 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Dünya gazetesi yazarı Talip Aktaş, bugünkü yazısında 2009'da 19 milyar 937 milyon dolarla en yüksek seviyesine ulaşan doğrudan yabancı yatırımların 2015 yılından itibaren kesintisiz biçimde düşüşe geçtiğini yazdı.

Aktaş yazısında şu bilgileri verdi: "2015’te 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancı yatırımlar 2018 yılında da 7 milyar doların altına indi. DYY girişlerinin hızlandığı 2000’den bu yana geçen 20 yılda toplam yatırım tutarı, 165,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 102,5 milyar dolarla yüzde 62’sini hizmetler sektörüne yönelik yatırımlar oluşturdu. Sanayiye yatırımlar da 62,7 milyar dolarla toplam girişlerin yüzde 38’ini oluşturdu. Alt sektörler itibariyle son 20 yılda en fazla yatırım çeken alan 53,3 milyar dolarla finans ve sigorta hizmetleri olurken, imalat sanayiinde en fazla yatırımı 9,2 milyar dolarla gıda, meşrubat ve tütün ürünleri aldı."

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