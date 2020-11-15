"Türkiye'ye gelecek olan Pompeo, Çavuşoğlu'nun Ankara teklifini reddetti, mevkidaşını İstanbul'a çağırdı"

Gelecek hafta Türkiye’ye gelecek ve İstanbul’da Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos’la görüşecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türk yetkililerle bir görüşme hazırlamaması ya da Ankara’ya gitmemesi dikkati çekti. İsmini vermeden Bloomberg'e konuşan bir Türk yetkili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pompeo'yu Ankara'ya çağırdığını; Pompeo'nun ise bunu reddederek İstanbul'a çağırdığını söyledi.

ABD'de seçimin sonunda Joe Biden'ın 46. Başkan olduğunun belirlenmesinin ardından 7 günde 19 ülkeye yapacağı ziyaretler arasında bulunan Türkiye'de herhangi bir yetkiliyle teması olmaması dikkati çekmişti. ABD'li yetkililer, bunun nedeni olarak "programın yoğunluğunu" gösterirken Bloomberg'e konuşan kaynaklar başka bir hikâye aktardı.

İsmini açıklamadan konuşan bir Türk yetkili, Pompeo’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetini reddettiğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Pompeo, Çavuşoğlu’nun görüşme için İstanbul’a gelmesini istedi. Çavuşoğlu, Pompeo’nun bu tavrından rahatsız oldu” ifadesini kullandı.

Pompeo’nun Avrupa ve Orta Doğu turu Fransa’dan başlarken bu hafta Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’a gidecek.