Türkiye'ye bu yaz en çok Alman turist geldi

Türkiye'yi, ocak-ağustos döneminde 7 milyon 255 bin 107 yabancı turist ziyaret etti. Turistlerin geldiği ülkeler arasında 789 bin 602 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde normalleşme sürecinin ardından uçuşların açılmasıyla turistler, haziran ortasından itibaren Türkiye'deki gözde turizm destinasyonlarına gelmeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sınır giriş çıkış istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, COVID-19 sebebiyle yüzde 76,6 azalışla 7 milyon 255 bin 107 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ocak-ağustos arasında yurt dışında ikamet eden 2 milyon 16 bin 553 Türk vatandaşının da ana vatana gelmesiyle toplam 9 milyon 271 bin 660 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Yılın 8 aylık döneminde en çok ziyaretçi 789 bin 602 kişi ile Almanya'dan gelirken, turist gönderen ülkeler sıralamasında 772 bin 686 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 532 bin 417 kişi ile Bulgaristan üçüncü oldu.