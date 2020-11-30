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Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon yabancı turist geldi

30 Kasım 2020 11:33

Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı turist geldi. Sadece ekim ayında gelen turist sayısı ise 1 milyon 742 bin 303 olarak açıklandı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya oldu.

2020 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldiği kaydedildi.

Ekim ayının geçen yılın aynı dönemindeki sayısı 4 milyon 291 bin 574 olarak saptandı. Koronavirüs ile birlikte turizm sektörü büyük oranla etkilenirken, yabancı ziyaretçi sayılarının yüzde 60 oranında azaldığı kaydedildi. 

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