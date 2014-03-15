T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye yazarlarına en kötü davranan ülke!

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN‘in yayınladığı 2013 istatistiklerine göre dünya üzerinde 1000 yazar tehdit altında, 34’ü öldürüldü. Türkiye en çok yazarın tehdit edildiği ülke

15 Mart 2014 19:05

Fulya Canşen

Yaptığı son istatistik sonuçlarını Almanya’da yayınlayan PEN Uluslararası Yazarlar Birliği, 2013 yılında 1112 yazarın, düşüncelerini ifade ettiği için tehdit edildiği ve kovuşturmaya uğradığını açıkladı. 15 yazarın aynı nedenle öldürüldüğü tespit edilirken, 19’unun da yazdıkları yüzünden cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor.

Aynı istatististiklere göre, şu anda dünya üzerinde 347 gazeteci ve blog yazarı tutuklu. PEN bunlardan 184’ünün ifade özgürlüğü ihlali yüzünden demir parmaklıklar arkasında olup olmadığını araştırıyor.

Gözlemciler, 434 yazar ve gazetecinin kovuşturmaya uğradığı sanılan Türkiye’nin listenin başında yer aldığı görüşünde. Türkiye’yi 176 kişiyle Asya ve Pasifik bölgesi takip ediyor. PEN’in çıkardığı istatistiklere sadece basılı medyada çalışan gazetelerin dahil edildiği, TV, Radyo ve internet sayfaları için yazanlar da ve görüş açıklayanlar da eklenirse sayının çok daha yüksek çıkabileceği belirtildi.

Uluslararası Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Sascha Feuchert, sonuçları‚ ‘‘Bu bir zulüm istatistiğidir ve öyle kalacaktır‘‘ sözleriyle yorumladı. 2013 yılında da ifade özgürlüğü ihlallerinde bir düzelme olmadığına dikkat çeken Feuchert, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmekten hiç yılmayacaklarının altını çizdi.

 

İhlaller / Erkek - Kadın

Düşüncesi yüzünden öldürülen yazarlar: 15 - 2

Cinayet nedeni kesinleşmeyen yazarlar: 19 - 0

Kayıp yazarlar: 5 - 2

Tutuklu yazarlar: 163 - 15

Sebebi kesinleşmeyen tutuklu yazarlar: 184 - 36

Yargılanmasından şüphe duyulan yazarlar: 4 - 1

Mahkemesi süren yazarlar: 233 - 50

Hapis cezası dışında cezaya çarptırılan yazarlar: 42 - 7

Ölüm tehdidi alan yazarlar: 33 - 5

Başka tehditlerle sindirilmeye çalışılan yazarlar: 119 - 16

Bedenen saldırıya uğrayan yazarlar: 232 - 56

Kısa süreli tutuklanan yazarlar: 63 - 9

Toplam: 1112 - 199

Serbest bırakılan yazarlar: 45 11

Suçsuz bulunan yazarlar: 8

ETİKETLER

penfulya canşent24yazarlaristatistikalmanyatürk yazarlaren kötü davranan ülke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24