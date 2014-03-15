Türkiye yazarlarına en kötü davranan ülke!

Fulya Canşen

Yaptığı son istatistik sonuçlarını Almanya’da yayınlayan PEN Uluslararası Yazarlar Birliği, 2013 yılında 1112 yazarın, düşüncelerini ifade ettiği için tehdit edildiği ve kovuşturmaya uğradığını açıkladı. 15 yazarın aynı nedenle öldürüldüğü tespit edilirken, 19’unun da yazdıkları yüzünden cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor.

Aynı istatististiklere göre, şu anda dünya üzerinde 347 gazeteci ve blog yazarı tutuklu. PEN bunlardan 184’ünün ifade özgürlüğü ihlali yüzünden demir parmaklıklar arkasında olup olmadığını araştırıyor.

Gözlemciler, 434 yazar ve gazetecinin kovuşturmaya uğradığı sanılan Türkiye’nin listenin başında yer aldığı görüşünde. Türkiye’yi 176 kişiyle Asya ve Pasifik bölgesi takip ediyor. PEN’in çıkardığı istatistiklere sadece basılı medyada çalışan gazetelerin dahil edildiği, TV, Radyo ve internet sayfaları için yazanlar da ve görüş açıklayanlar da eklenirse sayının çok daha yüksek çıkabileceği belirtildi.

Uluslararası Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Sascha Feuchert, sonuçları‚ ‘‘Bu bir zulüm istatistiğidir ve öyle kalacaktır‘‘ sözleriyle yorumladı. 2013 yılında da ifade özgürlüğü ihlallerinde bir düzelme olmadığına dikkat çeken Feuchert, kamuoyunu bu konuda bilgilendirmekten hiç yılmayacaklarının altını çizdi.

İhlaller / Erkek - Kadın

Düşüncesi yüzünden öldürülen yazarlar: 15 - 2

Cinayet nedeni kesinleşmeyen yazarlar: 19 - 0

Kayıp yazarlar: 5 - 2

Tutuklu yazarlar: 163 - 15

Sebebi kesinleşmeyen tutuklu yazarlar: 184 - 36

Yargılanmasından şüphe duyulan yazarlar: 4 - 1

Mahkemesi süren yazarlar: 233 - 50

Hapis cezası dışında cezaya çarptırılan yazarlar: 42 - 7

Ölüm tehdidi alan yazarlar: 33 - 5

Başka tehditlerle sindirilmeye çalışılan yazarlar: 119 - 16

Bedenen saldırıya uğrayan yazarlar: 232 - 56

Kısa süreli tutuklanan yazarlar: 63 - 9

Toplam: 1112 - 199

Serbest bırakılan yazarlar: 45 11

Suçsuz bulunan yazarlar: 8