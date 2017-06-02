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Türkiye Yazarlar Sendikası: Özgürlük için ses ver

Sendika, Kadıköy Kitap Günleri’nde tutuklu yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin durumlarına dikkat çekecek

02 Haziran 2017 18:02

Türkiye Yazarlar Sendikası(TYS), Kadıköy Kitap Günleri’nde “Özgürlük İçin Söz Ver!” adıyla başlatacağı eylemlerle tutuklu yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin durumlarına dikkat çekecek.

Kitap Günleri boyunca sürecek buluşmaların ilkinde yazarlar, 3 Haziran’da Haydarpaşa Vapur İskelesi’nden denize şişeler içinde “özgürlük mektupları” bırakacaklar.

Daha sonra Haydarpaşa Tren İstasyonu’nun merdivenlerinde Nâzım Hikmet’i şiirlerle anacak olan yazarlar ve şairler, bu buluşmanın ardından TYS standında kuracakları posta kutusuna yine özgürlük için mektuplar atacaklar.

TYS, Kitap Günleri’nin son günündeyse Haydarpaşa Vapur İskelesi’nin önünde uçuracağı “dilek fenerleri”yle özgürlük isteğini İstanbullulara duyuracak.

Buluşma Yeri: Türkiye Yazarlar Sendikası Standı, Yener Çakmak Sokak, Peron 5

Tarih: 3 Haziran 2017 Cumartesi

Saat: 14.30

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