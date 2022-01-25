Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan Sezen Aksu ve Sedef Kabaş açıklaması: Saldırılar gerçekleri gizleyemez, gizlenmek istenen yoksullaşmadır

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de hedef gösterdiği sanatçı Sezen Aksu ile cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a destek verdi.

Bianet'te yer alan habere göre, TYS, "Saldırılar gerçekleri gizleyemez saldırı hepimizedir! Gizlenmek istenen zamlar ve yoksullaşmadır" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İktidar artık gerçekleri gizleyemediği için saldırılarını artırıyor. Yoksulluk ve yolsuzlukları gizleyemez durumdaki iktidar, gündemi değiştirmek ve taraftarlarını çevresinde tutmak amacıyla baskıları artırıyor, düşman yaratıp saldırıyor. Hedefe sanatçılar, gazeteciler, televizyon sunucuları konularak düşünce özgürlüğüne, halkın bilgilenme hakkına, söz söyleme ve yazma özgürlüğüne saldırılarak ekonomiden, sağlığa, dış politikadan eğitime her alandaki başarısız politika sonuçları gizlenmek ve halk temel sorunlarından uzaklaştırılarak kamplaşmaya zorlanmak isteniyor.

Aralık ayında açıklanan veriler, üretici fiyat endeksinin %80, tüketici fiyat endeksinin de %36 oranında arttığını gösteriyor. İşçilerin, kamu emekçilerinin, emeklilerin maaş artışına yansıması istenmediği için, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ulaşıma yapılan büyük zamlar yılbaşı sabahı yapılıyor. Kamu emekçilerine, emeklilere, asgari ücrete yapılan ücret artışları zirveye çıkacağı açıklanan Ocak ayı enflasyonu ile uçup giderken, ülkenin her köşesinden yoksulluk çığlıkları yükseliyor.

"Söz söyleme ve yazma özgürlüğü engellenemez"

İktidar, Sezen Aksu'nun 7 yıl önce seslendirdiği bir şarkıyı öne sürerek sanatçıyı tehdit eden troller ve organizasyonların oluşturduğu içi boş gündemle sanatçının, dolayısıyla özgür sanatın dilini koparmakla en tepeden tehdit ediyor. İktidar, 'dinimize saldırılıyor, Cumhurbaşkanımıza saldırılıyor' diyerek sahte gerekçelerle trolleri sanatçılar ve aydınlara yönlendiriyor. Nefret ve tehdit diliyle ülkemizde kadınlara uygulanan şiddet körüklenip güçlendirilirken sanatın muhalif olma hakkı da tehdit edilmiş oluyor.

Ayrıca, televizyon sunucuları ve program konuşmacılarının söyledikleri sözler üzerinden söz söyleme özgürlüğü kısıtlanıyor. Sedef Kabaş'ı gece yarısı gözaltına alıp tutuklayan da aynı zihniyettir ve kabul edilemez. Nezaketsizlik bile söz konusu olsa hakaret suçu nedeniyle tutuklama anlaşılır değildir. Böylece tüm halkın; sanatçı, yazar ve gazetecilerin korkutulması, sindirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası olarak söz ve yazı özgürlüğüne yönelen tehditleri protesto ediyor, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasını kabul edilemez buluyor, tam bir söz söyleme ve yazma özgürlüğünü savunmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz."