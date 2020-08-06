Türkiye yazarından Dilipak’a: Senin bir mahallen yok Abdurrahman Bey!

Türkiye gazetesi yazarı Dilipak için "Hani “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” derler ya o hesap.

Türkiye gazetesi yazarı, “Bizim mahalle operasyonu ve bir 'küçük'adamın büyük hırsı" başlıklı ve Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın odakta olduğu yazısında KADEM üzerinden "AK Parti sosyolojisinin birbirine düşürülmeye çalışıldığını savundu.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak 'ın İstanbul Sözleşmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 'ın yönetiminde yer aldığı KADEM'i hedef almasının yankıları sürerken, iktidara yakın kalemlerden Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur , Dilipak için "Senin bir mahallen yok Abdurrahman Bey!" dedi.

FETÖ’cülerin affedilmesi gerektiğini söyledi. Gereken yanıtlar verildi ama bir çentik attı sonuçta.

Sonra “Osman Kavala serbest bırakılsın” dedi" ifadelerini kullandı.

Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" yazısındaki 'Fahişe' ifadesine tepki gösteren Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'in “Fesüphanallah, edep yahu! Alt tarafı uluslararası bir sözleşme. Fahişe mi diyor? Kendi karısı, kızı, gelini aynı fikirde mi acaba? Ayıp ki ne ayıp” sözlerine atıf yapan Fuat Uğur şöyle yazdı:

"Bizim mahallemizde kime ne satıyorsunuz? Allah’tan korkun, kuldan utanın”

“Bizim mahalle!” öyle mi?

Müge Anlı’nın kocasından boşandığı hâlde “Bizim ev, bizim ev” diye konuşup duran kadına “Senin bir evin yok!” sözleriyle bağırmasını hatırladım.

Senin bir mahallen yok Abdurrahman Bey!

Orası artık BİZLERİN MAHALLESİ.

Yani, yüzde 52-58 arasında oy oranına tekabül eden yaklaşık 40 milyon insanın oturduğu, kozmopolit ve heterojen, çok farklı dünya görüşlerinden ve yaşam tarzlarından oluşan, millî duruşun egemen olduğu, vatan sevgisi eksenli büyük bir mahalle.

Sen bu koskoca kitleyi kendi eski nostaljik mahallene hapsedemezsin.

Ve üstelik bunu bilmiyor da olamazsın.

İstanbul Sözleşmesi ve Hilafet eksenli aslında çoktan bitmiş olan tartışmalara körükle giderek AK Parti’yi marjinalize etmenin başka partilere oy transferine sebep olacağını da keza aynı şekilde."